Грузия хочет в ЕС к 2030 году

Грузия станет одной из стран Европейского Союза к 2030 году, надеется глава ее правительства Ираклий Кобахидзе.
Такое заявление политик сделал на приеме ко Дню независимости республики, который проходил в Берлине.
Он охарактеризовал вступление Грузии в ЕС как "очень важную национальную задачу" и "амбициозную цель".
"Сегодня наши дети необычным образом исполнили гимн ЕС, и я убежден, что будущее этих детей – в ЕС"
– Кобахидзе
В то же время премьер подчеркнул, что для исполнения этого желания Грузии потребуется поддержка со стороны партнеров и дружественных государств.
Напомним, 3 июня в Грузии вступил в силу закон об иноагентах. После его принятия США заявили о введении в отношении руководства Грузии визовых санкций, а в ЕС усомнились в перспективах евроинтеграции Тбилиси, предупредив, что страна может лишиться полученного с таким трудом статуса кандидата в члены ЕС.