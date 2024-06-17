Грузия хочет в ЕС к 2030 году

Грузия намерена войти в состав Евросоюза к 2030 году. Такие сроки вступления страны в ЕС озвучил ее премьер Ираклий Кобахидзе. Он уточнил также, что необходимо Тбилиси для достижения этой цели.

Грузия станет одной из стран Европейского Союза к 2030 году, надеется глава ее правительства Ираклий Кобахидзе.

Такое заявление политик сделал на приеме ко Дню независимости республики, который проходил в Берлине.

Он охарактеризовал вступление Грузии в ЕС как "очень важную национальную задачу" и "амбициозную цель".

"Сегодня наши дети необычным образом исполнили гимн ЕС, и я убежден, что будущее этих детей – в ЕС"

– Кобахидзе

В то же время премьер подчеркнул, что для исполнения этого желания Грузии потребуется поддержка со стороны партнеров и дружественных государств.

Напомним, 3 июня в Грузии вступил в силу закон об иноагентах. После его принятия США заявили о введении в отношении руководства Грузии визовых санкций, а в ЕС усомнились в перспективах евроинтеграции Тбилиси, предупредив, что страна может лишиться полученного с таким трудом статуса кандидата в члены ЕС.