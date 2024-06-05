В ЕС анонсировали меры в отношении Грузии за закон об иноагентах

В ближайшее время ЕС начнет разрабатывать ответные меры для Грузии за резонансный закон об иноагентах. Власти республики приняли его в начале июня.

На следующей неделе Евросоюз приступит к работе над ответными мерами в отношении Грузии за закон об иноагентах. Об этом 19 июня рассказал посол ЕС в республике Павел Герчинский.

"Я не смогу опередить дискуссию, которая на следующей неделе состоится сначала между министрами иностранных дел, а затем президентами и премьер-министрами. Мы должны дождаться, какие меры выберут страны-члены и как их осуществят"

– европейский дипломат

Он также подчеркнул, что процесс евроинтеграции Грузии был поставлен на паузу из-за того, что парламент республики принял этот закон.

"Принятие этого закона, насколько я вижу, заморозило интеграцию Грузии в Евросоюз. Вам известно, что интеграция в ЕС требует единогласия, а мы уже услышали, что некоторые страны-члены публично заявили, что в случае принятия этого закона они будут против начала переговоров с Грузией о членстве"

– Павел Герчинский

Закон об иноагентах в Грузии

Рассмотрение упомянутого закона началось прошлой весной, однако тогда из-за массовых демонстраций руководству Грузии пришлось отказаться от его принятия. В апреле нынешнего года власти республики вернулись к его рассмотрению, а 3 июня этот документ был принят. На фоне принятия закона отношения Грузии с ЕС и США испортились.