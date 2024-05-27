Закон об иноагентах вступил сегодня в силу в Грузии

Власти Грузии подписали законопроект об иноагентах. Закон вступил в силу сразу после того, как его подписал председатель парламента.

Грузия подписала законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Председатель парламента Шалва Папуашвили подписал соответствующий документ.

Закон вступил в силу сразу же после его подписания.

Что известно о законе об иноагентах в Грузии?

Рассмотрение закона об иноагентах началось весной прошлого года. Тогда из-за митингов, которые устраивали противники закона, власти Грузии отказались от его принятия.

Повторное рассмотрение стартовало в апреле 2024 года.

Законопроект был одобрен в третьем чтении парламентом страны14 мая на фоне непрекращающихся массовых уличных протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила запрет на законопроект, которое было преодолено в конце прошлого месяца парламентом республики.

Против закона об иноагентах выступают оппозиционные силы, президент страны и западные партнеры.

Власти ЕС и США заявляют, что инициируют санкции в отношении Грузии после того, как документ вступит в силу.

Будет ли в Грузии новая волна протестов?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что теперь акции протеста в стране пойдут на спад, поскольку то, против чего боролись протестующие, уже произошло и предотвратить это им не удалось.



"Скажем, одноразово сейчас может пройти более или менее значительная акция протеста, поскольку есть повод – подписание Папуашвили закона. Но в целом те, кто был против, уже свыклись с мыслью, что закон неизбежно вступит в силу, поскольку власти без проблем преодолели вето президента, и даже ее отказ подписывать законопроект ничего не изменил – вместе нее подпись поставил председатель парламента", - сказал он.



"Посмотрим, что будет сегодня, как много людей соберется на площади Европы, но уже можно быть уверенным в том, что дальше протесты пойдут на спад. Новой продолжительной волны протестов после всего того, что уже произошло в Тбилиси за последние месяцы, ждать не стоит. Закон стал реальностью", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

Как отреагирует Запад?

Политолог также обратил внимание на невысокую вероятность серьезного политического давления Запада после принятия закона о прозрачности иностранного влияния. "Конечно, сейчас будут новые заявления, могут даже принять санкции против конкретных представителей нашей власти – но дальше таких пропагандистских шагов дело не пойдет. Угрозы отказом от переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз не действительны, ведь такие переговоры нереальны, пока Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми странами и держит там мощные военные базы. Пока российские ракеты и танки стоят в 30 км по прямой от Тбилиси, серьезно разговаривать о принятии Грузии в ЕС никто в Брюсселе не будет", - пояснил он.



"Также трудно представить себе, чтобы Евросоюз и США стали наказывать население за закон о прозрачности иностранного влияния, например, путем отмены безвизового режима и введения общих санкций. На Западе достаточно многие люди в исполнительной власти прекрасно понимают, что такие жесткие меры не будут способствовать росту проевропейских и в целом прозападных настроений, наоборот, они станут отталкивать наших граждан от курса на евроатлантическую интеграцию Грузии и, как следствие, влияние Запада в республике резко уменьшится", - заключил Петре Мамрадзе.