Новым постпредом США при НАТО стал Мэттью Уитакер

Вашингтон выбрал нового постоянного представителя Штатов при Североатлантическом альянсе. Даалдера заменит Уитакер.

Постпредом США при НАТО стал Мэттью Уитакер, бывший и.о. генпрокурора США официально утвержден на должность.

"Сенат утвердил номинацию Уитакера (на должность) постоянного представителя США при НАТО"

– сообщение Сената США

Уитакер был выдвинут на этот пост Дональдом Трампом в ноябре прошлого года. Он заменил Иво Даалдера.

Уитакер в соответствии с политикой администрации Трампа, будет добиваться в НАТО полного исполнения союзниками обязательств по коллективной обороне.