Дональд Трамп пригрозил НАТО уходом США

Следующий президент США Дональд Трамп рассказал американским СМИ о вполне реальной вероятности прекращения Вашингтоном своего членства в Североатлантическом альянсе – это произойдет в том случае, если новые американские власти не устроит участие в НАТО европейских государств.
Трамп пояснил, что ставит на первое место в вопросе участия США в Североатлантическом альянсе финансовую сторону, служащую индикатором политических отношений между членами НАТО: все они должны в равной степени оплачивать существование альянса.
"Если они будут платить по своим счетам, то, конечно, США останутся в НАТО"
– Дональд Трамп
Но если европейские члены НАТО не станут вкладываться в альянс так же, как США, требуя от американского союзника де-факто в одиночку содержать военный блок, для Дональда Трампа вопрос будет решен однозначно: в таком "союзничестве" Америка не заинтересована.
Напомним, что возможность выхода США из НАТО была частью предвыборной программы Дональда Трампа.