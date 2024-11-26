Вестник Кавказа

Дональд Трамп пригрозил НАТО уходом США

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп после инаугурации может вывести США из Североатлантического альянса, если другие члены НАТО не выполнят его условия по финансированию. Трамп пояснил, что либо европейцы платят по военным счетам, либо лишаются союзничества Вашингтона.

Следующий президент США Дональд Трамп рассказал американским СМИ о вполне реальной вероятности прекращения Вашингтоном своего членства в Североатлантическом альянсе – это произойдет в том случае, если новые американские власти не устроит участие в НАТО европейских государств.

Трамп пояснил, что ставит на первое место в вопросе участия США в Североатлантическом альянсе финансовую сторону, служащую индикатором политических отношений между членами НАТО: все они должны в равной степени оплачивать существование альянса.

"Если они будут платить по своим счетам, то, конечно, США останутся в НАТО"

– Дональд Трамп

Но если европейские члены НАТО не станут вкладываться в альянс так же, как США, требуя от американского союзника де-факто в одиночку содержать военный блок, для Дональда Трампа вопрос будет решен однозначно: в таком "союзничестве" Америка не заинтересована.

Напомним, что возможность выхода США из НАТО была частью предвыборной программы Дональда Трампа.

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