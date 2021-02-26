Это не наша борьба – Трамп о ситуации в Сирии

Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в происходящее в Сирии.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен вмешиваться в конфликт в Сирии. Сообщение было опубликовано в социальной сети Truth Social.

"США не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша борьба. Дайте ей пройти. Не вмешивайтесь"

– Дональд Трамп

Ситуацию в арабской республике Трамп назвал "бардаком". По словам триумфатора последней президентской гонки в США, боевики находятся на подступах к Дамаску и готовы совершить государственный переворот, свергнув правительство Башара Асада.

Напомним, что эскалация в Сирии произошла 27 ноября. Террористические группировки начали наступлениа на Алеппо и ряд городов на севере страны. Правительственные войска ведут тяжелые бои с вооруженными радикалами.