Вестник Кавказа

Турция не покушается на территорию Сирии – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
У Турции нет планов расширить территорию за счет Сирии, заявил глава страны Эрдоган.

Анкара не будет пытаться воспользоваться сложной ситуации в Сирии для территориальных приобретений, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

"Мы не покушаемся ни на чьи территории, даже на камешек в какой-либо другой стране. Мы надеемся в ближайшее время увидеть, что наш сосед Сирия спустя 13 лет страданий вернется к миру, стабильности и спокойствию"

– Реджеп Тайип Эрдоган 

Ранее глава Турции заявил, что лидер Сирии Башар Асад отказался от встречи с турецкой стороной по ситуации в Сирии. Попытки запустить процесс восстановления отношений между странами предпринимались Анкарой с лета этого года.

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