Турция не покушается на территорию Сирии – Эрдоган

У Турции нет планов расширить территорию за счет Сирии, заявил глава страны Эрдоган.
Анкара не будет пытаться воспользоваться сложной ситуации в Сирии для территориальных приобретений, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы не покушаемся ни на чьи территории, даже на камешек в какой-либо другой стране. Мы надеемся в ближайшее время увидеть, что наш сосед Сирия спустя 13 лет страданий вернется к миру, стабильности и спокойствию"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Ранее глава Турции заявил, что лидер Сирии Башар Асад отказался от встречи с турецкой стороной по ситуации в Сирии. Попытки запустить процесс восстановления отношений между странами предпринимались Анкарой с лета этого года.