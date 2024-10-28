Вестник Кавказа

Асад воздержался от встречи с Эрдоганом

Башар Асад
© Фото: Сайт президента России
Лидер Турции Эрдоган заявил, что Башар Асад не дал согласия на встречу с турецкой стороной. Ранее Анкара предлагала Дамаску найти пути выхода из дипломатического тупика.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что лидер Сирии Башар Асад отклонил предложение о встрече, которая могла бы запустить процесс восстановления отношений между странами.  

"Мы сказали Асаду: давай встретимся. Не получили положительный ответ"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Отметим, что в Анкаре летом заявили о возможности нормализации отношений с Дамаском, которые были разорваны более 10 лет назад. Главе МИД Турции Хакану Фидану было поручено заняться решением этого вопроса.  

Также ранее появилась информация о том, что Асад намеревается выйти на контакт с Турцией в условиях сложной военной обстановки в Сирии.

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