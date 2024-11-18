Эрдоган экстренно созвал Совет нацбезопасности Турции

Совет нацбезопасности Турция собрался сегодня на очередное заседание. Его созвал глава государства.
В Турции 5 декабря проходит заседание Совета национальной безопасности страны. Об этом рассказали в пресс-службы президента республики.
Заседание Совбеза созвал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Оно проходит сегодня вечером в Президентском комплексе.
На данный момент неизвестно, какие именно вопросы обсуждаются на заседании.
Ранее сегодня стало известно, что Россия, Турция и Иран занимаются согласованием встречи по Сирии. Она может пройти на этой неделе.