Вестник Кавказа

Путин и Эрдоган обсудили события в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
© Фото: сайт Кремля
Лидеры РФ и Турции пообщались во вторник по телефону. Собеседники поговорили о связях двух стран и обстановке в Сирии.

Во вторник, 3 декабря, президенты России и Турции провели телефонный разговор. Об этом поведали в канцелярии турецкого лидера.

Главными темами беседы Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стали двусторонние связи, Сирия, а также ряд региональных и глобальных проблем.

В рамках беседы глава турецкого государства акцентировал внимание на том, что Сирия нуждается в политическом решении.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Сирии, с одной стороны, и стремится к справедливому и прочному решению в Сирии, с другой стороны, что важно открыть больше пространства для дипломатии в регионе и что сирийский режим должен быть вовлечен в процесс политического решения в этом процессе"

– канцелярия президента Турции

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
895 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия, Иран и Турция ищут выходы из сирийского коллапса

Россия, Иран и Турция ищут выходы из сирийского коллапса

В Турции рассчитывают на активизацию астанинского процесса по Сирии

В Турции рассчитывают на активизацию астанинского процесса по Сирии

Турция снизила экспорт мандаринов в Россию

Турция снизила экспорт мандаринов в Россию

Россия, Турция и Иран координируются по Сирии

Россия, Турция и Иран координируются по Сирии

Турция может платить за российский газ в нацвалюте

Турция может платить за российский газ в нацвалюте

Турция добивается исключений из санкций США ради российского газа

Турция добивается исключений из санкций США ради российского газа

Отели Турции с отменой &quot;все включено&quot; потеряют туристов

Отели Турции с отменой "все включено" потеряют туристов

&quot;Азимут&quot; пустил резервный борт по маршруту Анталья-Сочи

"Азимут" пустил резервный борт по маршруту Анталья-Сочи

Между Сочи и Трабзоном планируют запустить паром в середине декабря

Между Сочи и Трабзоном планируют запустить паром в середине декабря

Блокировка карт Газпромбанка произошла автоматически в Турции

Блокировка карт Газпромбанка произошла автоматически в Турции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы