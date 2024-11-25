Путин и Эрдоган обсудили события в Сирии

Лидеры РФ и Турции пообщались во вторник по телефону. Собеседники поговорили о связях двух стран и обстановке в Сирии.

Во вторник, 3 декабря, президенты России и Турции провели телефонный разговор. Об этом поведали в канцелярии турецкого лидера.

Главными темами беседы Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стали двусторонние связи, Сирия, а также ряд региональных и глобальных проблем.

В рамках беседы глава турецкого государства акцентировал внимание на том, что Сирия нуждается в политическом решении.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Сирии, с одной стороны, и стремится к справедливому и прочному решению в Сирии, с другой стороны, что важно открыть больше пространства для дипломатии в регионе и что сирийский режим должен быть вовлечен в процесс политического решения в этом процессе"

– канцелярия президента Турции