Вестник Кавказа

Министерство регионального развития появится в Грузии

Слияние Арагви и Куры
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Еще одно министерство создают в рамках правительства власти Грузии. Формирование нового ведомства анонсировал премьер Ираклий Кобахидзе. Оно займется развитием грузинских регионов.

Новое министерство будет создано в ближайшее время в Грузии, о подробностях такого решения рассказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства, речь идет о министерстве регионального развития. Ему планируется передать функции, которые ранее выполняло министерство инфраструктуры и регионального развития.

Уже выбран человек, который возглавит новое ведомство, – это Григол Лилуашвили, сейчас он руководит Службой госбезопасности.

Ставший вакантным пост главы СГБ займет Анри Оханашвили, который на сегодняшний день является министром юстиции.

В освободившееся кресло главы Минюста сядет депутат, представляющий правящую партию "Грузинская мечта", – Паата Салия.

Напомним, министерство регионального развития и инфраструктуры было сформировано в Грузии в 2009 году. В 2013 году его предполагалось упразднить, а его функции передать новому ведомству - Службе регионального развития. Однако в итоге власти отказались от этой идеи, чтобы успешно осуществить реформу самоуправления.

 

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