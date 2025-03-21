Чиновникам в Грузии официально разрешили трудиться на второй работе

В Грузии госслужащие смогут заниматься дополнительной преподавательской или научной деятельностью.

Парламент Грузии одобрил новые поправки в антикоррупционное законодательство, которые дают право чиновникам работать на второй работе с разрешения руководства.

Сообщается, что под дополнительной профессионаольной деятельностью подразумевается преподавание, научные исследования, а также творчество. Разрешение будет действовать один год, его может оформить руководитель государственного учреждения.

Также работающие в госструктурах по контракту смогут получать дополнительный заработок на любой другой работе.

Напомним, что госслужащие в Грузии подразделяются на 12 классов.