Чиновникам в Грузии официально разрешили трудиться на второй работе

В Грузии госслужащие смогут заниматься дополнительной преподавательской или научной деятельностью.
Парламент Грузии одобрил новые поправки в антикоррупционное законодательство, которые дают право чиновникам работать на второй работе с разрешения руководства.
Сообщается, что под дополнительной профессионаольной деятельностью подразумевается преподавание, научные исследования, а также творчество. Разрешение будет действовать один год, его может оформить руководитель государственного учреждения.
Также работающие в госструктурах по контракту смогут получать дополнительный заработок на любой другой работе.
Напомним, что госслужащие в Грузии подразделяются на 12 классов.