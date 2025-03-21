Вестник Кавказа

Чиновникам в Грузии официально разрешили трудиться на второй работе

Чиновникам в Грузии официально разрешили трудиться на второй работе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии госслужащие смогут заниматься дополнительной преподавательской или научной деятельностью.

Парламент Грузии одобрил новые поправки в антикоррупционное законодательство, которые дают право чиновникам работать на второй работе с разрешения руководства. 

Сообщается, что под дополнительной профессионаольной деятельностью подразумевается преподавание, научные исследования, а также творчество. Разрешение будет действовать один год, его может оформить руководитель государственного учреждения. 

Также работающие в госструктурах по контракту смогут получать дополнительный заработок на любой другой работе. 

Напомним, что госслужащие в Грузии подразделяются на 12 классов.

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