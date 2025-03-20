Подростки стали чаще совершать преступления в Грузии

За несколько лет преступность среди подростков в Грузии увеличилась более чем на 70%. Чаще всего они совершают преступления экономического характера.

В Грузии выросла преступность среди граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом информирует Минюст страны.

Согласно информации ведомства, в 2022-2024 годах число преступлений, которые совершают представители данной возрастной категории, увеличилось на 70,9%.

В министерстве отметили, что в 2022 году подростки совершили 86 преступлений, 56 из которых - тяжкие. В прошлом году было зарегистрировано уже 147 преступлений. Из них тяжкими были 109.

В Минюсте уточнили, что чаще всего лица от 14 до 18 лет занимаются воровством и мошенничеством. За последние несколько лет количество таких преступлений увеличилось вдвое.