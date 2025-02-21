Вестник Кавказа

Мошенник поплатится за продажу билетов на несуществующий концерт Стинга в Тбилиси

Мошенник поплатится за продажу билетов на несуществующий концерт Стинга в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция Грузии задержала мужчину за продажу билетов на несуществующее выступление певца Стинга в Тбилиси. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Мошенник, который продавал билеты на несуществующий концерт британского исполнителя Стинга в Тбилиси, был задержан, рассказали в прокуратуре Грузии.

Согласно данным следствия, мужчина еще в августе 2024 года создал фишинговый сайт "bsafest.online", который замаскировал под сервис продажи билетов на концерт Стинга. Реклама была размещена в социальных сетях. Когда пользователи покупали билет, их перенаправляли на страницу онлайн-платежа. Средства обманутых поклонников артиста поступали обвиняемому на криптокошелек и банковские счета.

О том, сколько человек пострадало от рук мошенника, не сообщается, но уточняется, что им был нанесен существенный ущерб. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит от 5 до 7 лет заключения в тюрьме.

МВД Грузии продолжает расследование.

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