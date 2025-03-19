Экс-министр обороны Грузии может оказаться в тюрьме

Вслед за политиками Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе перед судом может предстать экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Бывший госдеятель отказался явиться на заседание следственной комиссии парламента.
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили может стать фигурантом уголовного дела по факту неявки на заседание временной следственной комиссии по преступлениям режима Михаила Саакашвили.
Как заявила председатель комиссии Тея Цулукиани, дело будет передано в прокуратуру Грузии.
Отметим, что отказ от присутствия на заседании следственной комиссии является основанием для возбуждения дела по статье 349 УК страны.
Ранее в прокуратуру страны были направлены жалобы по факту неявки лидера коалиции "Сильная Грузия" Мамуки Хазарадзе, а также другого оппозиционера Бадри Джапаридзе.