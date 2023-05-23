Лидеру оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" грозит тюрьма

Год тюрьмы может получить оппозиционер Мамука Хазарадзе за отказ содействовать следственной комиссии по преступлениям времен Саакашвили. Также уголовное преследование грозит политику Бадри Джапаридзе.

Мамука Хазарадзе, лидер оппозиционной коалиции "Сильная Грузия", может оказаться в грузинской тюрьме за отказ явиться на заседание временной следственной комиссии по расследованию преступлений времен президентства Михаила Саакашвили.

Хазарадзе отказался явиться на заседание комиссии, назвав ее "цирком" в социальных сетях. В ответ члены комиссии направили жалобу в прокуратуру.

Теперь оппозиционному деятелю грозит до года тюрьмы по статье 349 УК. Компанию Хазарадзе может составить другой оппозиционер Бадри Джапаридзе из той же "Сильной Грузии", который также отказался сотрудничать со следствием, критически высказавшись в соцсетях о деятельности комиссии.

Напомним, что следственная комиссия, которая должна дать правовую оценку действиям Саакашвили и "Единого национального движения", начала работу в начале февраля этого года. Органу поручено проанализировать преступления властей в период с 2003 по 2012 годы.