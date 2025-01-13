Вестник Кавказа

Тегеран настроен на укрепление отношений с соседними странами – Пезешкиан

Тегеран настроен на укрепление отношений с соседними странами – Пезешкиан
© Фото: сайт президента Ирана
Иран считает необходимым укрепление отношений с соседними странами – более того, как заявил президент Ирана, это один из приоритетов Тегерана.

Власти Ирана ставят целью упрочение связей с соседними государствами. Такое заявление о внешнеполитических ориентирах страны сделал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонной беседы с иракским премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани.

Во время разговора Пезешкиан указал на то, что развитие и упрочение экономических связей и сотрудничества в иных сферах с соседями, в том числе с Ираком, входит в число ключевых приоритетов ИРИ.

Президента Ирана обратил внимание на то, что республика намерена полностью выполнить соглашения, которые ранее были достигнуты с Ираком в различных сферах, что даст импульс к дальнейшему расширению ирано-иракских отношений.

Напомним, что сегодня с визитом в Баку находится советник президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи. Он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы Санаи заявил, что Тегеран считает очень важным развитие отношений с соседними государствами, и прежде всего с Азербайджаном, так как страны соединяют исторические, религиозные и культурные узы. Помощник иранского президента также выразил удовлетворение текущим развитием азербайджано-иранских отношений во всех сферах. Ильхам Алиев указал на общие ценности Баку и Тегерана, а также высоко оценил динамику азербайджано-иранских визитов, которые были совершены в последнее время.

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