Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Мехди Санаи обсудили развитие транспортного коридора "Север-Юг"

Ильхам Алиев и Мехди Санаи обсудили развитие транспортного коридора "Север-Юг"
© Фото: пресс-служба президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил ряд вопросов, в том числе развитие транспортного коридора "Север-Юг", с советником президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи на встрече в Баку.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и советник президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи на встрече в Баку обсудили сотрудничество Баку и Тегерана в развитии транспортного коридора "Север-Юг".

Мехди Санаи выразил признательность за прием и передал президенту Азербайджана приветствия президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, а также попросил передать и его приветствия Масуду Пезешкиану.

Мехди Санаи напомнил, что и раньше посещал Азербайджан, отметил, что является свидетелем устойчивого развития страны.

Советник президента Ирана обратил внимание на то, что Иран придает важное значение развитию отношений с соседними странами, прежде всего с Азербайджаном, с которым он связан историческими, религиозными и культурными узами. Санаи выразил удовлетворение текущим развитием азербайджано-иранских отношений во всех сферах.

Ильхам Алиев, в свою очередь, указал на то, что Азербайджан и Иран разделяют общие ценности, дал положительную оценку динамике двусторонних визитов в последнее время.

Президент Азербайджана выразил надежду, что визит Мехди Санаи в Азербайджан станет хорошей возможностью для обсуждения вопросов азербайджано-иранской повестки дня.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, в том числе, развитие транспортного коридора "Север-Юг", торгово-экономической, энергетической и других областях. Кроме того, участники встречи коснулись деятельности межправкомиссии.

В ходе беседы был проведен и обмен мнениями о процессе строительства моста над рекой Араз в направлении Агбенда.

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