Вестник Кавказа

Мехди Санаи прибыл в Азербайджан – СМИ

Мехди Санаи прибыл в Азербайджан – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Советник президента Исламской Республики Иран Мехди Санаи прибыл с визитом в Баку. В программу его поездки входит встреча с Хикметом Гаджиевым и с Джейхуном Байрамовым.

Сегодня проходит визит советника президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи в Азербайджан, о нем сообщают СМИ.

В ходе визита Санаи предстоит встреча с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикметом Гаджиевым.

Кроме того, советник иранского президента встретится с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Запланированы также встречи с другими официальными лицами, передает Report.

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