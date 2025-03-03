Мехди Санаи прибыл в Азербайджан – СМИ

Советник президента Исламской Республики Иран Мехди Санаи прибыл с визитом в Баку. В программу его поездки входит встреча с Хикметом Гаджиевым и с Джейхуном Байрамовым.

Сегодня проходит визит советника президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи в Азербайджан, о нем сообщают СМИ.

В ходе визита Санаи предстоит встреча с помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикметом Гаджиевым.

Кроме того, советник иранского президента встретится с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Запланированы также встречи с другими официальными лицами, передает Report.