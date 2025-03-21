Ответ на письмо Трампа доставлен в США – Иран

В МИД Ирана сообщили, что ответ на письмо Трампа по ядерной программе доставлен в США. Посредником в этом вопросе выступил Оман.

Соединенные Штаты получили ответ от Ирана на письмо по вопросу ядерной программы. Об этом сообщил 31 марта глава МИД Исламской Республики.

Аббас Аракчи отметил, что письмо США передали власти Омана.

"Мы получили сообщение от наших друзей в Омане, что наше письмо достигло своего получателя"

– иранский министр

Напомним, ранее в этом месяце Дональд Трамп направил послание в Иран, заявив о своей заинтересованности в переговорах с руководством этой страны. Он добавил, что в случае отказа от дипломатии Исламская Республика может столкнуться с мерами военного характера.

В прошлый четверг в МИД Ирана сообщили, что Тегеран направил в Вашингтон официальный ответ на письмо.