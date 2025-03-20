Иран согласился на переговоры через посредников с США

В Иране подтвердили готовность вести переговоры с США через посредников. Прямые контакты с американской стороной в Исламской Республике исключили.

Иран в ответном письме президенту Соединенных Штатов уведомил американскую сторону о готовности вести переговоры по ядерной сделке только при посредничестве третьих стран. Об этом заявил президент Исламской Республики.

"Несмотря на то что в прямых переговорах между двумя сторонами в этом ответе было отказано, было указано, что путь непрямых остается открытым"

– Масуд Пезешкиан

В письме также обращается внимание на то, что Тегеран никогда не уклонялся от переговоров, а проблемы в этом вопросе возникали из-за позиции Вашингтона.

"Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть непременно компенсированы, а доверие (к США – прим. ред.) восстановлено. Именно такое поведение США определит дальнейший путь переговоров"

– президент ИРИ

Напомним, в начале этого месяца Дональд Трамп направил послание в Иран, выразив заинтересованность в переговорах с руководством этой страны. Он добавил, что в случае отказа от дипломатии Исламская Республика может столкнуться с мерами военного характера.

В минувший четверг в МИД Ирана сообщили, что Тегеран направил в Вашингтон официальный ответ на письмо. Посредником между странами выступил Оман.