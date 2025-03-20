Вестник Кавказа

Иран согласился на переговоры через посредников с США

Масуд Пезешкиан
© Фото: сайт президента Ирана
В Иране подтвердили готовность вести переговоры с США через посредников. Прямые контакты с американской стороной в Исламской Республике исключили.

Иран в ответном письме президенту Соединенных Штатов уведомил американскую сторону о готовности вести переговоры по ядерной сделке только при посредничестве третьих стран. Об этом заявил президент Исламской Республики.

"Несмотря на то что в прямых переговорах между двумя сторонами в этом ответе было отказано, было указано, что путь непрямых остается открытым"

– Масуд Пезешкиан

В письме также обращается внимание на то, что Тегеран никогда не уклонялся от переговоров, а проблемы в этом вопросе возникали из-за позиции Вашингтона.

"Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств вызвало проблемы на этом пути, которые должны быть непременно компенсированы, а доверие (к США – прим. ред.) восстановлено. Именно такое поведение США определит дальнейший путь переговоров"

– президент ИРИ

Напомним, в начале этого месяца Дональд Трамп направил послание в Иран, выразив заинтересованность в переговорах с руководством этой страны. Он добавил, что в случае отказа от дипломатии Исламская Республика может столкнуться с мерами военного характера.

В минувший четверг в МИД Ирана сообщили, что Тегеран направил в Вашингтон официальный ответ на письмо. Посредником между странами выступил Оман.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1280 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран ответил на письмо Дональда Трампа по ядерному вопросу

Иран ответил на письмо Дональда Трампа по ядерному вопросу

Иран скептически относится к последним инициативам Трампа – МИД

Иран скептически относится к последним инициативам Трампа – МИД

Трамп выразил заинтересованность в диалоге с Тегераном

Трамп выразил заинтересованность в диалоге с Тегераном

Иран отказывается от прямых переговоров с США

Иран отказывается от прямых переговоров с США

Стив Уиткофф допустил американо-иранскую войну

Стив Уиткофф допустил американо-иранскую войну

США потребовали полностью закрыть ядерную программу Ирана

США потребовали полностью закрыть ядерную программу Ирана

Дедлайн на заключение ядерной сделки прокомментировали в Иране

Дедлайн на заключение ядерной сделки прокомментировали в Иране

Американский газ: производство, цены и покупатели

Американский газ: производство, цены и покупатели

США ударили новыми санкциями по нефтеэкспорту Ирана

США ударили новыми санкциями по нефтеэкспорту Ирана

Израиль подгадал время, Трамп навязывает волю Ирану

Израиль подгадал время, Трамп навязывает волю Ирану

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы