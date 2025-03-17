Вестник Кавказа

Трамп выразил заинтересованность в диалоге с Тегераном

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Лидер США Дональд Трамп отправил иранским властям письмо, в котором выразил заинтересованность в диалоге. При этом хозяин Овального кабинета пригрозил военными мерами, если стороны не наладят дипломатические контакты.

Президент США Дональд Трамп направил послание в Тегеран, в котором заявил о заинтересованности в установлении диалога с иранскими властями, при этом также предупредив о мерах военного характера в случае отказа Ирана от дипломатии, сообщила глава нацразведки США Тулси Габбард. 

"Президент Трамп недавно направил письмо лидеру Ирана, выразив заинтересованность в прямых переговорах с целью деэскалации, предотвращения войны и недопущения получения Ираном ядерного оружия. Но он также заявил, что в случае отсутствия прямых переговоров последуют военные последствия "

– Тулси Габбард

Ранее стало известно, что США предложили Ирану полный отказ от ядерной программы, включая мирные исследования. В Тегеране же отказываются вести прямые переговоры с Вашингтоном.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
950 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран отказывается от прямых переговоров с США

Иран отказывается от прямых переговоров с США

Стив Уиткофф допустил американо-иранскую войну

Стив Уиткофф допустил американо-иранскую войну

США потребовали полностью закрыть ядерную программу Ирана

США потребовали полностью закрыть ядерную программу Ирана

Дедлайн на заключение ядерной сделки прокомментировали в Иране

Дедлайн на заключение ядерной сделки прокомментировали в Иране

Американский газ: производство, цены и покупатели

Американский газ: производство, цены и покупатели

США ударили новыми санкциями по нефтеэкспорту Ирана

США ударили новыми санкциями по нефтеэкспорту Ирана

Израиль подгадал время, Трамп навязывает волю Ирану

Израиль подгадал время, Трамп навязывает волю Ирану

Почему США атаковали Йемен: война или нет?

Почему США атаковали Йемен: война или нет?

Иран не потерпит любой агрессии в отношении страны

Иран не потерпит любой агрессии в отношении страны

Письмо для Хаменеи с публичными словами Трампа сравнили в Иране

Письмо для Хаменеи с публичными словами Трампа сравнили в Иране

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы