Трамп выразил заинтересованность в диалоге с Тегераном

Лидер США Дональд Трамп отправил иранским властям письмо, в котором выразил заинтересованность в диалоге. При этом хозяин Овального кабинета пригрозил военными мерами, если стороны не наладят дипломатические контакты.

Президент США Дональд Трамп направил послание в Тегеран, в котором заявил о заинтересованности в установлении диалога с иранскими властями, при этом также предупредив о мерах военного характера в случае отказа Ирана от дипломатии, сообщила глава нацразведки США Тулси Габбард.

"Президент Трамп недавно направил письмо лидеру Ирана, выразив заинтересованность в прямых переговорах с целью деэскалации, предотвращения войны и недопущения получения Ираном ядерного оружия. Но он также заявил, что в случае отсутствия прямых переговоров последуют военные последствия "

– Тулси Габбард

Ранее стало известно, что США предложили Ирану полный отказ от ядерной программы, включая мирные исследования. В Тегеране же отказываются вести прямые переговоры с Вашингтоном.