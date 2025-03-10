Израиль подгадал время, Трамп навязывает волю Ирану

Почему США и Израиль одновременно начали военные действия против хуситов и ХАМАС?

Почти два месяца действовало соглашение о режиме прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Оно было достигнуто за день до инаугурации Дональда Трампа, 19 января, и именно трамповская команда во главе со Стивом Уиткоффом сыграла важнейшую миротворческую роль. ХАМАС начал выдавать заложников, взятых в плен в октябре 2023 года, а Израиль освободил палестинских заключенных. Стороны уже должны были перейти ко второму этапу сделки, однако в ночь на 18 марта режим прекращения огня потерпел крах.

В этот день правительство Биньямина Нетаньяху объявило о возобновлении военных действий, а уже 19 марта - о начале ограниченной "наземной операции". Формальное обоснование Израиля для выхода из перемирия состояло в том, что ХАМАС неоднократно отказывался освободить израильских заложников и отвергал все предложения, переданные ему через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и других посредников.

По данным палестинской стороны, со дня возобновления боев погибли более 436 палестинцев, в том числе 183 ребенка. ХАМАС считает действия Израиля нарушением договоренностей и обоснованием для оккупации Газы. Палестинская группировка возложила ответственность за "массовые убийства женщин и детей в Газе" на США, оказывающие неограниченную военно-политическую поддержку Израилю. Более того, член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим в беседе с РИА Новости отметил, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ставят под угрозу жизнь остающихся в заложниках израильских граждан.

В ЦАХАЛ, напротив, полагают, что военные действия помогут освободить заложников, как живых, так и погибших. Там пригрозили, что давление на ХАМАС будет лишь нарастать, если заложники не вернутся. Еще одним обоснованием для своих действий, по данным источников Axios, израильские военные считают якобы подготовку со стороны ХАМАС новых атак по еврейскому государству и попытки восстановить пошатнувшийся в ходе войны боевой потенциал.

Аргумент представителей ХАМАС, что политика и позиция администрация Дональда Трампа дает попутный ветер в спину Нетаньяху, имеет под собой логику. Ведь накануне израильской атаки, в ночь на 16 марта, Соединенные Штаты сами нанесли серию ударов по хуситам в Йемене. Пентагон обосновывал такие шаги необходимостью "защиты американских интересов" и "восстановлением свободы судоходства" в Красном море, ведь хуситы совершают атаки на американский военный флот и угрожают западным торговым судам из-за поддержки США и Европой действий Израиля. В результате ударов по объектам в городе Таиз погибли свыше 50 человек.

Силовые акции Трамп и его команда дополнили риторической угрозой. "Любое дальнейшее нападение или возмездие со стороны "хуситов" будет встречено с большой силой, и нет никакой гарантии, что эта сила остановится на этом. Иран играл роль "невинной жертвы" террористов-изгоев, над которыми он потерял контроль, но он не потерял контроль", — написал Трамп в соцсети Truth Social 18 марта.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в тот же день отметила, что действия ЦАХАЛ в Газе согласованы и одобряются Вашингтоном, а тех, кто будет угрожать США и Израилю, ожидает возмездие.

"Как ясно дал понять президент Трамп, ХАМАС, хуситы и все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, заплатят за это свою цену", — сказала она в интервью Fox News.

Хуситы с 2023 года выступили резко против действий Израиля в Газе. Они начали наносить удары как по союзникам Израиля в Красном море, так и по самому еврейскому государству. Так что активизация двух фронтов - Газа и Йемен - одновременно не вызывает удивления. США подавляют сопротивление хуситов, а Нетаньяху, прикрываясь поддержкой Вашингтона, возобновляет ликвидацию ХАМАС.

Если говорить о личных мотивация Трампа и Нетаньяху в переходе на силовой вариант решения ближневосточных проблем, то у каждого из них есть как частные, так и общие интересы. Нетаньяху хочет укрепить свою власть внутри страны. В случае развала правительства и новых выборов, которые он может проиграть, Нетаньяху угрожает тюремный срок из-за коррупционных дел. Министр нацбезопасности, лидер ультраправой партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир бойкотировал правительство во время перемирия с ХАМАС, так как выступал против деоккупации Газы. Также из правительства угрожал выйти министр финансов Бецалель Смотрич.

После возобновления военных действий Бен-Гвир вернулся в Кабинет министров, а заседание суда по делу Нетаньяху отменили. Так что Нетаньяху спас и себя, и свое правительство. Во внешнем контуре Нетаньяху и всему Израилю важно победить ХАМАС или хотя бы под дулом пистолета заставить их сложить оружие и отказаться от управления Газой. Глобально Кнессет еще в 2024 году проголосовал за отмену проекта палестинского государства. Реализация второго этапа сделки, предполагавшего вывод всех израильских войск из Газы, мешает как ликвидации ХАМАС, так и противостоянию созданию Палестины.

Что касается Трампа, то он руководствуется принципом "Сделать Израиль снова великим" и влиянием произраильски настроенных членов своего кабинета в лице вице-президента, главы Пентагона, госсекретаря и советника по национальной безопасности. Во-вторых, Трамп с первых дней воцарения хотел решить проблему Палестины путем выселения населения Газы в Египет, Иорданию, Сомали, Сирию и другие мусульманские страны. Палестинцы свои дома покидать не хотят, а вот угроза жизни может создать стимулы для беженства. То есть Трамп пытается навязать мир Ближнему Востоку через силу.

В атаках на Йемен если и есть фактор солидарности с евреями, то наряду с ним может прослеживаться коммерческое обоснование. Ведь через Баб-эль-Мандебский пролив проходит до 10% ежедневно транспортируемой морем нефти. Трамп не хотел бы, чтобы проиранские хуситы, а по сути Иран, манипулировал ценами на нефть. Ведь вдобавок к этому Иран контролирует Ормузский пролив, на который приходится целых 30% глобального экспорта нефти по морю.

Собственно, Иран и является той точкой, где пересекаются все вышеупомянутые цели и интересы США и Израиля. ХАМАС, "Хезболла", "Ансар-Аллах" (хуситы) рассматриваются в Тель-Авиве и Вашингтоне в качестве креатур Ирана. Трамп хочет притушить влияние Ирана в важном регионе Ближнего Востока, а Израиль опасается не только проиранских прокси, но и перспективы появления у Ирана ядерного оружия. Цель у Трамп и Нетаньяху одна: ослабить Иран. Разница только в методах.

Если Израиль нацелен на полноценную войну при поддержке США с целью окончательного разгрома ХАМАС, "Хезболлы", хуситов и Ирана, то Трамп настроен более прагматично. Американский президент едва ли хотел бы ввязываться в войну, так как строил свою инаугурационную речь вокруг тезиса о том, что "я хочу войти в историю как миротворец". При этом президент США не прочь угрожать и проводить ограниченные показательные военные мероприятия, чтобы склонить Иран к уступкам по темам прокси, баллистической программы ИРИ и ядерной сделки.

Смогут ли США и Израиль добиться своих целей, покажет время. Иран после свержения Башара Асада и войны в Газе и Ливане чувствует себя ослабленным, но, судя по словам и аятоллы Али Хаменеи, и президента Масуда Пезешкиана, ИРИ готова сопротивляться внешнему давлению. В такой позиции Иран не обязательно окажется в региональной и мировой изоляции. Суннитские монархии, симпатизируя Трампу, не в восторге от военных действий в Йемене и категорически против дестабилизации ситуации в нефтеносном Персидском заливе. За последние годы Саудовская Аравия и ОАЭ сделали важные шаги и сами начали нормализовать отношения с Ираном и пошли на мировую с хуситами. Дальнейшее усиление давление на Палестину если и не вызовет прямой конфронтации ЛАГ с Израилем и США, то явно не добавит рейтинга и влияния Трампу на Ближнем Востоке. Эскалацию в Газе, Ливане и Йемене не поддержат и другие крупные игроки, как Турция, Россия и Китай.