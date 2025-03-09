Вестник Кавказа

Израиль объявил о новой наземной операции в секторе Газа

Израиль объявил о новой наземной операции в секторе Газа
© Фото: ЦАХАЛ
Армия Израиля начала операцию в центральной и южной частях Газы. В ЦАХАЛ добавили, что было принято решение о развертывании бойцов в южной части анклава для возможных дальнейших боевых действий.

Израиль приступил к наземной операции в центре и на юге сектора Газа, цель – расширение буферной зоны безопасности, сообщает пресс-служба израильской армии ЦАХАЛ.

Как отметили в Армии обороны Израиля, операция включает в себя создание частичного барьера между северной и южной частями анклава.

В пресс-службе также подчеркнули, что в ходе операции был расширен контроль до центральной части коридора "Нецарим".

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили о решении развернуть бойцов бригады "Голани" на юге анклава для возможных дальнейших военных действий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1275 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израиль опроверг причастность к ударам по зданию ООН в Газе

Израиль опроверг причастность к ударам по зданию ООН в Газе

Почему США атаковали Йемен: война или нет?

Почему США атаковали Йемен: война или нет?

В ООН назвали действия Израиля геноцидом

В ООН назвали действия Израиля геноцидом

ХАМАС возложил ответственность за удары по Газе на США – СМИ

ХАМАС возложил ответственность за удары по Газе на США – СМИ

ЦАХАЛ начала операцию &quot;Сила и меч&quot; против ХАМАС

ЦАХАЛ начала операцию "Сила и меч" против ХАМАС

США вели переговоры с властями Судана и Сомали о переселении палестинцев – СМИ

США вели переговоры с властями Судана и Сомали о переселении палестинцев – СМИ

Пурим 2025: когда, традиции и история праздника

Пурим 2025: когда, традиции и история праздника

Лидеры алавитов попросили Израиль о помощи

Лидеры алавитов попросили Израиль о помощи

В ХАМАС осудили отключение электричества Израилем в Газе

В ХАМАС осудили отключение электричества Израилем в Газе

Кнессет Израиля вслед за США задумался над выходом из ВОЗ

Кнессет Израиля вслед за США задумался над выходом из ВОЗ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы