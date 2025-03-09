Израиль объявил о новой наземной операции в секторе Газа

Армия Израиля начала операцию в центральной и южной частях Газы. В ЦАХАЛ добавили, что было принято решение о развертывании бойцов в южной части анклава для возможных дальнейших боевых действий.

Израиль приступил к наземной операции в центре и на юге сектора Газа, цель – расширение буферной зоны безопасности, сообщает пресс-служба израильской армии ЦАХАЛ.

Как отметили в Армии обороны Израиля, операция включает в себя создание частичного барьера между северной и южной частями анклава.

В пресс-службе также подчеркнули, что в ходе операции был расширен контроль до центральной части коридора "Нецарим".

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили о решении развернуть бойцов бригады "Голани" на юге анклава для возможных дальнейших военных действий.