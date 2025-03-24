Вестник Кавказа

Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии

Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии
© Фото: сайт Верховного Суда Абхазии
В Сухуме состоялась торжественная церемония инаугурации нового лидера Абхазии Гунбы.

Бадра Гунба официально вступил в должность президента Абхазии, сообщает администрация главы государства.  

В рамках торжественной церемонии инаугурации председатель парламента вручил Гунбе символы абхазской государственности – шашку и посох "алабаща". Новый лидер республики принял присягу в присутствии депутатов и судей Конституционного суда. 

Сообщается, что инаугурация Гунбы прошла в актовом зале кабинета министров республики. 

Напомним, ранее Гунбу со вступлением в должность поздравил президент России Владимир Путин.

Отметим, что Бадра Гунба победил на выборах президента по результатам второго тура выборов, который состоялся 1 марта. Согласно подсчету ЦИК, Гунба набрал почти 55% голосов, обойдя главного конкуренту – Адгура Ардзинбу.

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