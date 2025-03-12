Вестник Кавказа

Россия и Абхазия обсудили планы сотрудничества в образовании

Россия и Абхазия обсудили планы сотрудничества в образовании
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы министерств образования России Сергей Кравцов и Абхазии Инал Габлия в Москве обсудили сотрудничество в сфере образования, включающее поддержку преподавателей, обеспечение учебниками и даже организацию летнего отдыха детей.

В Москве прошла встреча министра просвещения России Сергея Кравцова и его абхазского коллеги Инала Габлия, сообщили в министерстве просвещения России.

Темой беседы двух министров стала реализация меморандума о долгосрочном сотрудничестве между ведомствами и дорожная карта совместного плана мероприятий на 2025 год, передает Sputnik Абхазия.

Главы образовательных ведомств двух стран обсудили большой круг вопросов, включающий поддержку учителей, обеспечение учебниками абхазских школьников, предстоящей приемной кампании, проведение летней образовательной школы для студентов и педагогов, и даже организацию детского летнего отдыха и постройки для него в Абхазии детского лагеря и кванториума.

"Уверен, что наши общие усилия будут способствовать дальнейшему развитию образовательных систем обеих стран"

- Сергей Кравцов

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