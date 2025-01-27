Россия поможет абхазскому бизнесу

Россия готовит программу финансовой помощи бизнесу в Абхазии – для этого в стране будет создан спецфонд поддержки малого и среднего бизнеса, как он будет работать, расскажут в ближайшее время.

Абхазские бизнесмены в течение месяца узнают о программе российской помощи среднему и малому бизнесу Абхазии, которую предоставит им новый спецфонд, рассказала и.о. главы министерства экономики республики Кристина Озган.

Ожидается, что финансирование составит около 100 млн рублей, уже готовятся нормативно-правовые документы для работы спецфонда, передает Sputnik Абхазия.

Также в Абхазии заработает еще одна программа, финансируемая из республиканского бюджета в ее рамках местному бизнесу будет выделено 200 млн рублей, она уже принята Кабмином республики.

В рамках этих программ в стране смогут получить поддержку юридические лица и индивидуальные предприниматели, чей бизнес приносит стране доход до 20 млн рублей в случае, если у них нет долгов перед бюджетом и банками, говорится в сообщении.

Напомним, программа поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии успешно работает с 2022 года, она направлена на поддержку ремесленничества, народных промыслов, промышленности и туризма.