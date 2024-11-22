Абхазия удвоила свой торговый оборот

Благодаря совместным проектам с Россией власти Абхазии всего за пять лет смогли удвоить товарооборот, доведя его до рекордных 57,1 миллиарда рублей Только в минувшем 2024 году страна экспортировала товаров на 9 миллиардов рублей.

Абхазии удалось всего за 5 лет удвоить торговый оборот за счет совместных с Россией проектов в логистике и энергетике, как следствие - 81% всех абхазских товаров приобретает Россия.

Примечательно, что еще в 2020 году товарооборот страны составлял всего 26,6 млрд рублей, при этом России закупала абхазских товаров на 19,7 млрд рублей, передает Sputnik Абхазия.

За минувший 2024-й год товарооборот Абхазии составил уже 57,1 млрд рублей, 41,2 из них составил товарооборот с Россией.

Всего экспорт Абхазии в минувшем году в денежном выражении составил 9 млрд рублей, товары на общую сумму в 7,4 млрд рублей из страны импортировала Россия.