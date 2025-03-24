Крупный пожар в жилом доме в Дагестане – эвакуированы десятки человек

Масштабный пожар произошел сегодня в многоэтажном доме в столице Дагестана. Пламя охватило крышу жилого дома, площадь возгорания достигла 400 "квадратов".

Десятки пожарных тушат крупное возгорание, которое случилось в среду в жилом доме в Махачкале. Подробности чрезвычайного происшествия, а также видео с места событий публикует МЧС Дагестана.

В пресс-службе ведомства заявили, что сигнал о пожаре был получен по системе 112. Загорелась кровля жилого многоквартирного дома высотой в пять этажей.

Пожарные оперативно прибыли на место событий. Из дома были эвакуированы 60 жильцов.

На данный момент с огнем борются десятки человек, а точнее 67 пожарных. Они используют 23 единицы техники. По последней информации, пожар удалось локализовать, он успел разгореться на площади 400 кв м.

В результате никто не пострадал – ни жертв, ни раненых нет.

Причина пожара в Махачкале

О том, почему в доме на улице Гагарина мог начаться пожар, рассказали в прокуратуре Дагестана. В надзорном ведомстве уточнили, что проводят проверку, однако, по предварительным данным, огонь занялся из-за короткого замыкания.

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении и пожарной безопасности"

– прокуратура РД