Дагестан вводит особый противопожарный режим

Уже с 1 апреля в Дагестане заработает особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на открытый огонь на всей территории региона: он продлится до конца октября, а нарушителей будут строго наказывать.

С начала апреля в Дагестане начнет действовать особый противопожарный режим, который будет действовать до 31 октября: он предусматривает запрет на разведение костров, сжигание мусора, проведения пожароопасных работ на территории СНТ, в лесах и на землях, прилегающих к городу, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Земледельцам региона условиями режима строго запрещено устраивать пал сухой травы на землях сельхозназначения и разводить костры на полях, передает "АиФ-Дагестан".

Нарушителей ждут серьезные штрафы - для юрлиц они колеблются от 400 до 800 тыс рублей, для ИП - от 60 до 80 тыс, для должностных лиц от 30 до 60 тыс, а для физлиц - от 10 до 20 тыс рублей, сообщили в МЧС региона.

В случаях нанесения серьезного ущерба окружающей среде нарушителей особого режима ждет уголовная ответственность, отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, из-за прихода ранней весны в Дагестане все чаще происходят пожары – так, 8 марта на севере Махачкалы вспыхнул крытый рынок – огонь охватил три ангара на площади 400 кв м. Существовал риск распространения пожара на соседние участки, однако его оперативно потушили усилиями 43 спасателей и 13 единиц техники.