Крытый рынок загорелся в Махачкале

На севере Махачкалы загорелся крытый рынок. В ликвидации огня участвовали 43 специалиста и 13 единиц техники.
На крытом рынке в Махачкале вчера вечером вспыхнуло возгорание, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Дагестан.
По данным ведомства, загорелись три ангара на площади 400 кв м. Существовал риск распространения пожара на соседние участки.
Огонь был потушен усилиями 43 спасателей и 13 единиц техники. В министерстве также заявили о стягивании дополнительных единиц техники.
Стоит добавить, что в уничтожении возгорания участвовали и местные жители.