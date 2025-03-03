Вестник Кавказа

Крытый рынок загорелся в Махачкале

Крытый рынок загорелся в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На севере Махачкалы загорелся крытый рынок. В ликвидации огня участвовали 43 специалиста и 13 единиц техники.

На крытом рынке в Махачкале вчера вечером вспыхнуло возгорание, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Дагестан.

По данным ведомства, загорелись три ангара на площади 400 кв м. Существовал риск распространения пожара на соседние участки.

Огонь был потушен усилиями 43 спасателей и 13 единиц техники. В министерстве также заявили о стягивании дополнительных единиц техники.

Стоит добавить, что в уничтожении возгорания участвовали и местные жители.

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