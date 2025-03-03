Вестник Кавказа

Суд в Махачкале отправил в колонию водителя, сбившего трех человек

Суд в Махачкале отправил в колонию водителя, сбившего трех человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане осудили водителя, сбившего трех человек. Суд приговорил виновника аварии к тюремному сроку.

Суд в Махачкале вынес вердикт по уголовному делу о наезде на пешеходов в мае прошлого года. Водителя, признанного виновником ДТП, отправили в колонию на три года, передали в пресс-службе прокуратуры республики.

Из материалов дела следует, что в мае минувшего года водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ, сбил трех человек, среди них двое – несовершеннолетние. Сам водитель при этом был пьян.

Инцидент закончился тяжелыми травмами для двоих пострадавших, один человек получил травмы средней тяжести.

Ближайшие три года осужденный проведет в колонии-поселении, мужчине также запретили садиться за руль в течение двух лет.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
385 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Динамо-Махачкала&quot; в четвертый раз подряд проиграл &quot;Динамо-Москва&quot;

"Динамо-Махачкала" в четвертый раз подряд проиграл "Динамо-Москва"

Хакеры 2000 раз атаковали Дагестан в прошлом году

Хакеры 2000 раз атаковали Дагестан в прошлом году

В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

В Дагестане и Чечне заблокировали Telegram

Увеличение газового давления в Кизилюрте привело к пожарам

Увеличение газового давления в Кизилюрте привело к пожарам

Сотрудника казначейства заподозрили во взяточничестве в Дагестане

Сотрудника казначейства заподозрили во взяточничестве в Дагестане

Ролдугин возглавил УФСИН в Дагестане

Ролдугин возглавил УФСИН в Дагестане

Развлекательный центр в Каспийске незаконно поглотил часть берега моря

Развлекательный центр в Каспийске незаконно поглотил часть берега моря

Сколько медалей выиграли дагестанцы в 2024 году?

Сколько медалей выиграли дагестанцы в 2024 году?

На ВДНХ привезли ковры из Дагестана и научили их ткать

На ВДНХ привезли ковры из Дагестана и научили их ткать

Издевавшийся над женой и детьми мужчина доставлен в полицию в Дагестане

Издевавшийся над женой и детьми мужчина доставлен в полицию в Дагестане

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы