Суд в Махачкале отправил в колонию водителя, сбившего трех человек

В Дагестане осудили водителя, сбившего трех человек. Суд приговорил виновника аварии к тюремному сроку.

Суд в Махачкале вынес вердикт по уголовному делу о наезде на пешеходов в мае прошлого года. Водителя, признанного виновником ДТП, отправили в колонию на три года, передали в пресс-службе прокуратуры республики.

Из материалов дела следует, что в мае минувшего года водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ, сбил трех человек, среди них двое – несовершеннолетние. Сам водитель при этом был пьян.

Инцидент закончился тяжелыми травмами для двоих пострадавших, один человек получил травмы средней тяжести.

Ближайшие три года осужденный проведет в колонии-поселении, мужчине также запретили садиться за руль в течение двух лет.