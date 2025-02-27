Фура попала в тройное ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае произошла автоавария с участием трех машин. Погиб водитель легковушки, в которую врезался грузовик.
Тройная автоавария с участием одной фуры и двух легковых машин произошла в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вчера на 489-м км трассы Астрахань-Элиста-Ставрополь. Водитель грузовика "Мерседес" врезался в стоящие на обочине Volkswagen и ВАЗ-2114.
В результате столкновения погиб водитель Volkswagen. Он получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.
Известно, что водителем фуры был житель Ростова-на-Дону, который за последние два года не нарушал правил дорожного движения. Его водительский стаж составляет 41 год.