Четырех мужчин осудили за беспорядки в махачкалинском аэропорту на Ставрополье

На скамье подсудимых на Ставрополье оказались четыре жителя Дагестана. Они участвовали в событиях, произошедших осенью позапрошлого года в махачкалинском аэропорту.

Суд в Ставропольском крае избрал меру пресечения для четырех жителей Дагестана, которые принимали участие в беспорядках в аэропорту республиканской столицы. Об этом информирует на своем портале Генпрокуратура России.

Подсудимые отправятся за решетку на срок от 8 лет до 9 лет и 4 месяцев. Все это время им предстоит находиться в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в октябре 2023 года толпа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы, желая отыскать пассажиров прилетевшего из Израиля рейса. Имуществу воздушной гавани был причинен ущерб на сумму, превышающую 24 млн рублей.