Вестник Кавказа

Троих жительниц Ставрополья будут судить за членство в ИГ

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Суд Нефтекумска заочно отправил под арест троих жительниц Ставропольского края, которые стали членами террористической организации.

Суд в Ставропольском крае заочно арестовал трех жительниц региона, которые принимали участие в деятельности "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). 

Сообщается, что решением суда жительницы арестованы на два месяца. 

Из материалов дела следует, что женщины в разное время попали в Сирию, где стали членами террористической организации. Они лечили раненых, а также участвовали в хозяйственной жизни боевиков. Одна из женщин преподавала арабский женам и детям террористов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Крупное плодохранилище за 7 млрд рублей создадут на Ставрополье

Крупное плодохранилище за 7 млрд рублей создадут на Ставрополье

Жители нескольких районов временно остались без воды в Пятигорске

Жители нескольких районов временно остались без воды в Пятигорске

В Буденновске построят винокурню за 1 млрд рублей

В Буденновске построят винокурню за 1 млрд рублей

Экологическую аварию устранили в Кавминводах

Экологическую аварию устранили в Кавминводах

Парфюмерную коллекцию &quot;Кавказ&quot; создадут в Пятигорске

Парфюмерную коллекцию "Кавказ" создадут в Пятигорске

Зимний Железноводск полюбился туристам

Зимний Железноводск полюбился туристам

Смерть альпинистов в КЧР привела к уголовному делу

Смерть альпинистов в КЧР привела к уголовному делу

Первый день весны порадует Ставрополь ярмаркой выходного дня

Первый день весны порадует Ставрополь ярмаркой выходного дня

За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

Движение на двух участках дороги между Пятигорском и Георгиевском ограничили из-за погоды

Движение на двух участках дороги между Пятигорском и Георгиевском ограничили из-за погоды

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы