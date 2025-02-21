Троих жительниц Ставрополья будут судить за членство в ИГ

Суд Нефтекумска заочно отправил под арест троих жительниц Ставропольского края, которые стали членами террористической организации.
Суд в Ставропольском крае заочно арестовал трех жительниц региона, которые принимали участие в деятельности "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация).
Сообщается, что решением суда жительницы арестованы на два месяца.
Из материалов дела следует, что женщины в разное время попали в Сирию, где стали членами террористической организации. Они лечили раненых, а также участвовали в хозяйственной жизни боевиков. Одна из женщин преподавала арабский женам и детям террористов.