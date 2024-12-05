За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

Суд назначил наказание для пятерых мужчин, участвовавших полтора года назад в беспорядках в аэропорту в Дагестане. Их посадят в колонию как минимум на 8 лет.

В Ставропольском крае вынесли приговор в отношении пятерых жителей Дагестана, принимавших участие в беспорядках, которые произошли в махачкалинском аэропорту полтора года назад. Об этом рассказали в Андроповском районном суде.

"Рамазан Абдуллабеков, Исмаил Амиров, Ясин Гаджиев, Магомедали Омаров, Магомедгаджи Чиргилаев признаны виновными по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами), ч.3 ст.263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры)"

– пресс-служба суда

Им предстоит провести в исправительной колонии общего режима от 8 до 10 лет.

Напомним, осенью 2023 года толпа людей ворвалась в аэропорт дагестанской столицы, пытаясь найти пассажиров, прилетевших в город из Израиля. В результате беспорядков имущество воздушной гавани было повреждено на сумму, превышающую 24 млн рублей.