Экс-зампреду правительства продлили срок ареста на Ставрополье

Суд на Ставрополье решил продлить арест экс-зампреду регионального правительства. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.
Бывшему зампреду правительства Ставропольского края предстоит находиться под арестом почти до лета. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Ставрополя.
"Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на 2 месяца 25 суток, а всего до 4 месяцев 25 суток, то есть до 18 мая 2025 года"
– пресс-служба суда
По данным следствия, семь лет назад мужчина получил займ в размере 7,4 млн рублей. Возвращать денежные средства он не планировал, так как у него имелась задолженность перед другими лицами в размере примерно 12,5-13 млн рублей ($550 тыс).
На мужчину завели уголовное дело.