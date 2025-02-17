Вестник Кавказа

Экс-зампреду правительства продлили срок ареста на Ставрополье

Экс-зампреду правительства продлили срок ареста на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд на Ставрополье решил продлить арест экс-зампреду регионального правительства. Его подозревают в особо крупном мошенничестве.

Бывшему зампреду правительства Ставропольского края предстоит находиться под арестом почти до лета. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Ставрополя.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на 2 месяца 25 суток, а всего до 4 месяцев 25 суток, то есть до 18 мая 2025 года"

– пресс-служба суда

По данным следствия, семь лет назад мужчина получил займ в размере 7,4 млн рублей. Возвращать денежные средства он не планировал, так как у него имелась задолженность перед другими лицами в размере примерно 12,5-13 млн рублей ($550 тыс).

На мужчину завели уголовное дело.

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