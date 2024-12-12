Ректор вуза в Северной Осетии ответит в суде за подлог

Во Владикавказе ректора вуза будут судить за подлог и злоупотребления. Речь идет о главе Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации.

Ректор владикавказского вуза предстанет перед судом за злоупотребления должностными полномочиями и подлог, пишет пресс-служба СУ СКР по Северной Осетии.

Речь идет о главе местного института повышения квалификации работников образования Людмиле Исаковой.

В 2019 году она подписала документы об обучении трех женщин, которых направил центр занятости. При этом они не посещали занятия.

На основании подложных документов образовательному учреждению перечислили порядка 100 тыс рублей.

Подчеркивается, что в отношении ректора региональное управление Следкома завело уголовное дело. Его передали в Ленинский районный суд Владикавказа.