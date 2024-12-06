Северная Осетия будет закрываться для въезда из-за очередей на Верхнем Ларсе

Северная Осетия может получить полномочия запрещать въезд в регион грузовиков, следующих транзитом. Запрет будут ввозить при скоплении большого количества автомобилей, ожидающих проезда на Верхнем Ларсе.

В Северной Осетии ищут способ решить проблему огромного количества транзитного транспорта, который скапливается в регионе при заполнении специальных стоянок.

"Я обратился к Минтрансу, чтобы федеральные полномочия передали нам… Когда перевал закрывается на неопределенное время или есть сложности - заполняем емкость стоянок и запрещаем или ограничиваем въезд в республику до тех пор, пока не заработает пункт пропуска"

– глава региона Сергей Меняйло

Он уточнил, что если полномочия будут получены, то регулировать въезд большегрузов будет ЦОДД Северной Осетии. На федеральной трассе фуры будут останавливать и при необходимости разворачивать.

Пункт пропуска "Верхний Ларс" часто закрыт из-за погодных условий в холодное время года, из-за этого на границе РФ с Грузией образуются очереди из тысяч грузовиков - стоянки Северной Осетии не справляются с такой нагрузкой, фуры заполняют обочины.