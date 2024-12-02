Верхний Ларс сегодня: в очереди скопилось 4,3 тыс фур

Ситуация на подъезде к российско-грузинской границе у пункта пропуска Верхний Ларс продолжает ухудшаться: к вечеру пятницы в электронной очереди для транзитного грузового транспорта – уже 4,3 тыс машин.

Пробка из большегрузов на границе России и Грузии с российской стороны продолжает расти, следует из данных электронной очереди.

Как сообщается на сайте ЦОДД Северной Осетии, в очереди насчитывается 4326 транзитных фур. Машины из верхней части списка зарегистрировались в очереди утром 24 ноября. Время регистрации последнего большегруза – 16.16 мск сегодняшнего дня.

Кроме того, сервис сообщает, что проезд на территорию Грузии закрыт.

Ранее власти Северной Осетии ограничили въезд транзитных автомобилей в регион. Причина заключается в том, что мест на предназначенных для таких случаев стоянках не осталось, водители вынуждены оставлять машины на обочинах, а также в нейтральной зоне.

Российский МАПП Верхний Ларс открыт и работает штатно, однако сообщалось, что проезд осложнен из-за проблем грузинской стороны.