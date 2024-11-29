Верхний Ларс сегодня: Северная Осетия ограничила въезд транзитного транспорта

В Северной Осетии сегодня находится свыше 4 тыс грузовиков, все это транзитный транспорт, следующий в соседние республики - Грузию и Армению. Власти приграничного региона РФ приняли решение ограничить въезд транзитных большегрузов.

Верхний Ларс работает штатно, однако из-за скопившихся тысяч большегрузных автомобилей, въезд для транзита на территорию Северной Осетии ограничен, сообщают власти.

На дорогах республики стоят в ожидании проезда более 4 тыс фур, все стоянки переполнены, грузовиками заставлены обочины и нейтральная зона.

"Ввиду сложившейся ситуации въезд транзитного автотранспорта на территорию республики ограничен"

– правительство Северной Осетии

В пресс-службе правительства отметили, что Верхний Ларс сегодня функционирует штатно и для проезда всех видов автотранспорта открыта Военно-Грузинская дорога.

"Таможенный пост "Верхний Ларс" работает в штатном режиме. Однако проезд затруднен из-за сложностей в работе со стороны Грузии"

– сообщение

Многотысячная очередь образовалась на границе РФ и Грузии из-за неблагоприятной погоды.