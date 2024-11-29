Верхний Ларс сегодня: Северная Осетия ограничила въезд транзитного транспорта

Верхний Ларс работает штатно, однако из-за скопившихся тысяч большегрузных автомобилей, въезд для транзита на территорию Северной Осетии ограничен, сообщают власти.
На дорогах республики стоят в ожидании проезда более 4 тыс фур, все стоянки переполнены, грузовиками заставлены обочины и нейтральная зона.
"Ввиду сложившейся ситуации въезд транзитного автотранспорта на территорию республики ограничен"
– правительство Северной Осетии
В пресс-службе правительства отметили, что Верхний Ларс сегодня функционирует штатно и для проезда всех видов автотранспорта открыта Военно-Грузинская дорога.
"Таможенный пост "Верхний Ларс" работает в штатном режиме. Однако проезд затруднен из-за сложностей в работе со стороны Грузии"
– сообщение
Многотысячная очередь образовалась на границе РФ и Грузии из-за неблагоприятной погоды.