Вестник Кавказа

Верхний Ларс сегодня: Северная Осетия ограничила въезд транзитного транспорта

Верхний Ларс сегодня: Северная Осетия ограничила въезд транзитного транспорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии сегодня находится свыше 4 тыс грузовиков, все это транзитный транспорт, следующий в соседние республики - Грузию и Армению. Власти приграничного региона РФ приняли решение ограничить въезд транзитных большегрузов.

Верхний Ларс работает штатно, однако из-за скопившихся тысяч большегрузных автомобилей, въезд для транзита на территорию Северной Осетии ограничен, сообщают власти.

На дорогах республики стоят в ожидании проезда более 4 тыс фур, все стоянки переполнены, грузовиками заставлены обочины и нейтральная зона.

"Ввиду сложившейся ситуации въезд транзитного автотранспорта на территорию республики ограничен"

– правительство Северной Осетии

В пресс-службе правительства отметили, что Верхний Ларс сегодня функционирует штатно и для проезда всех видов автотранспорта открыта Военно-Грузинская дорога.

"Таможенный пост "Верхний Ларс" работает в штатном режиме. Однако проезд затруднен из-за сложностей в работе со стороны Грузии"

– сообщение

Многотысячная очередь образовалась на границе РФ и Грузии из-за неблагоприятной погоды.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Верхний Ларс: почти 4 тыс грузовиков ждут проезда

Верхний Ларс: почти 4 тыс грузовиков ждут проезда

Пробок на Верхнем Ларсе нет – власти

Пробок на Верхнем Ларсе нет – власти

Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды

Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды

Проезда через &quot;Верхний Ларс&quot; ждут больше 3600 большегрузов

Проезда через "Верхний Ларс" ждут больше 3600 большегрузов

Опасно ли россиянам сейчас ехать в Грузию: массовые протесты и закрытие Верхнего Ларса

Опасно ли россиянам сейчас ехать в Грузию: массовые протесты и закрытие Верхнего Ларса

&quot;Верхний Ларс&quot; открыли для всего транспорта

"Верхний Ларс" открыли для всего транспорта

Дорогу к Верхнему Ларсу очистили от снега в Северной Осетии

Дорогу к Верхнему Ларсу очистили от снега в Северной Осетии

Верхний Ларс: Грузия открыла перевал на Военно-Грузинской дороге

Верхний Ларс: Грузия открыла перевал на Военно-Грузинской дороге

В Россию через границу с Грузией ввезли на 15% больше овощей и фруктов в этом году

В Россию через границу с Грузией ввезли на 15% больше овощей и фруктов в этом году

Ларс по-прежнему закрыт – очередь превысила 2,5 тыс фур

Ларс по-прежнему закрыт – очередь превысила 2,5 тыс фур

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы