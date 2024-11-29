Вестник Кавказа

Верхний Ларс: почти 4 тыс грузовиков ждут проезда

Верхний Ларс: почти 4 тыс грузовиков ждут проезда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обстановка на границе России и Грузии ухудшилась: за сутки число ожидающих в очереди грузовиков увеличилось на 1 тыс. Сейчас в пробке стоят почти 4 тыс фур.

Ситуация на Верхнем Ларсе ухудшается с каждым днем. Накануне в электронной очереди на проезд стояло 3,8 фур, сегодня их число увеличилось до 3,95 тыс, говорят данные ЦОДД Северной Осетии.

Армянским перевозчикам принадлежит чуть больше 1 тыс большегрузов, ожидающих очереди.

Пробки из грузовиков образуются несмотря на то, что движение по Военно-грузинской дороге открыто. Сообщается, что непогода в виде снегопадов все равно замедляет проезд через границу России и Грузии.

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