Пробок на Верхнем Ларсе нет – власти

О ситуации в пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии на сегодня рассказал глава Северной Осетии. По словам Сергея Меняйло, пробок там нет, большегрузы будут размещать на специальных стоянках.

Пограничный пункт пропуска Верхний Ларс, действующий на границе России с Грузией, открыт, и пробки там отсутствуют, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Количество большегрузного транспорта от Архонского круга до Верхнего Ларса сократилось в 3,5 раза, скопление легкового транспорта отсутствует"

– глава региона

Меняйло уточнил, что фуры, которые ждут своей очереди во Владикавказе, поместят на стоянки после того, как на них появятся свободные места.

Глава региона констатировал, что разгул стихии в Грузии стал причиной закрытия проезда на несколько суток. В результате только на российской стороне собрались свыше 4 тыс фур и 1,2 тыс легковушек.

По данным ЦОДД Северной Осетии, на момент написания этого материала в электронной очереди числится более 3,8 тыс большегрузов.

Кроме того, Меняйло рассказал, какие меры были предприняты властями, когда Верхний Ларс пришлось закрыть. Прежде всего, был ограничен поток фур, направляющихся в республику. Затем в нескольких местах, где скопились уже прибывшие в республику большегрузы, были запущены пункты обогрева. Кроме того, там дежурили машины скорой.