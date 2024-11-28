Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды

Обстановка на Верхнем Ларсе и Военно-грузинской дороге продолжает ухудшаться. Несмотря на то, что движение разрешили любому транспорту, в пробке стоят 3,7 тыс большегрузов. Накануне их было на 1 тыс меньше.

В электронной очереди на проезд через КПП «Верхний Ларс» стоят свыше 3,7 грузовиков, согласно информации от ЦОДД Северной Осетии.

Армении принадлежат свыше 1 тыс фур, ожидающих проезда.

С 30 ноября проезд по Военно-грузинской дороге стал доступен для всех видов транспорта, однако снегопады продолжают провоцировать заторы. О том, когда обстановка изменится в лучшую стороны, неизвестно.

Накануне около 3,6 тыс большегрузов ожидали проезда через российско-грузинскую границу. Это на 1 тыс машин меньше.