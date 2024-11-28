Вестник Кавказа

Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды

Проезд через Верхний Ларс затруднен из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обстановка на Верхнем Ларсе и Военно-грузинской дороге продолжает ухудшаться. Несмотря на то, что движение разрешили любому транспорту, в пробке стоят 3,7 тыс большегрузов. Накануне их было на 1 тыс меньше.

В электронной очереди на проезд через КПП «Верхний Ларс» стоят свыше 3,7 грузовиков, согласно информации от ЦОДД Северной Осетии.

Армении принадлежат свыше 1 тыс фур, ожидающих проезда.

С 30 ноября проезд по Военно-грузинской дороге стал доступен для всех видов транспорта, однако снегопады продолжают провоцировать заторы. О том, когда обстановка изменится в лучшую стороны, неизвестно.

Накануне около 3,6 тыс большегрузов ожидали проезда через российско-грузинскую границу. Это на 1 тыс машин меньше.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
800 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Северном Кавказе построят обходы крупных городов

На Северном Кавказе построят обходы крупных городов

Проезда через &quot;Верхний Ларс&quot; ждут больше 3600 большегрузов

Проезда через "Верхний Ларс" ждут больше 3600 большегрузов

Любители внедорожной езды снова соберутся на &quot;Зори Кавказа&quot; в КБР

Любители внедорожной езды снова соберутся на "Зори Кавказа" в КБР

Предприниматели Беларуси обменяются проектами с осетинскими коллегами

Предприниматели Беларуси обменяются проектами с осетинскими коллегами

Нескольких школьников отвезли в больницу из-за карандаша в Северной Осетии

Нескольких школьников отвезли в больницу из-за карандаша в Северной Осетии

Северная Осетия построит железные дороги при поддержке правительства РФ

Северная Осетия построит железные дороги при поддержке правительства РФ

Высший совет осетин избрал нового главу

Высший совет осетин избрал нового главу

Опасно ли россиянам сейчас ехать в Грузию: массовые протесты и закрытие Верхнего Ларса

Опасно ли россиянам сейчас ехать в Грузию: массовые протесты и закрытие Верхнего Ларса

&quot;Верхний Ларс&quot; открыли для всего транспорта

"Верхний Ларс" открыли для всего транспорта

Северная Осетия направила около 6 млрд рублей на здравоохранение и экологию

Северная Осетия направила около 6 млрд рублей на здравоохранение и экологию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы