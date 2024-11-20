Опасно ли россиянам сейчас ехать в Грузию: массовые протесты и закрытие Верхнего Ларса

Стремительно развивающаяся ситуация в Грузии заставляет многих россиян задуматься о целесообразности поездки в республику. Каждому туристу, который отправляется в соседнюю страну, стоит знать несколько важных нюансов.

Грузия остается одной из самых привлекательных и доступных стран для российских туристов. Сюда можно попасть как на самолете, так и на своем автомобиле. При этом въехать на территорию соседнего государства можно без визы, имея при себе только действующий загранпаспорт.

Сейчас российские туристы прежде чем отправиться в путешествие в Грузию изучают ситуацию, которая происходит в стране. Периодически (а в последние дни ежедневно) в республике происходят уличные акции протеста, которые нередко заканчиваются потасовкой, что пугает некоторых путешественников.

Кроме того, ситуация на границе между Россией и Грузией ухудшается с наступлением холодов. КПП «Верхний Ларс» на Военно-Грузинской дороге, единственном сухопутном маршруте между странами, вводит ограничения для передвижения машин из-за плохой погоды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верхний Ларс сейчас

Чтобы добраться из России в Грузию на машине необходимо преодолеть контрольно-пропускной пункт на границе.

КПП «Верхний Ларс - Казбеги» находится на территории Северной Осетии и расположен на Военно-Грузинской дороге.

Работает погранпереход круглосуточно, за исключением случаев, когда здесь наступает плохая погода. Вблизи границы находится река Терек, которая из-за обильных осадков может выходить из берегов и подтоплять дорогу. Но чаще всего в зимний период проезд перекрыт в связи с сильными снегопадами, которые здесь случаются нередко.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Со всем сторон дорогу и сам контрольно-пропускной пункт окружают горы, а во время снежной погоды здесь могут случиться лавины. Снег перекрывает часть дорожного полотна, в связи с чем КПП «Верхний Ларс» закрывается на время ликвидации последствий непогоды и из-за возможности повторного схода снежного потока.

В пробке перед погранпереходом могут стоять сразу несколько тысяч машин, а время в пути увеличивается на несколько часов, а то и суток.

В последний раз «Верхний Ларс» закрывался в субботу 30 ноября. Сейчас движение восстановлено. Вдоль дороги установлены пункты обогрева и зарядные станции. С водителями, застрявшими в пробки, работают психологи.

Погодные условия в горах постоянно меняются. Несмотря на то, что спецслужбы стараются расчистить дорогу в кратчайшие сроки, открытие и закрытие КПП «Верхний Ларс» может происходить несколько раз в день.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Поэтому прежде, чем отправиться в путь, стоит изучить дорожную ситуацию и быть готовым к тому, что на границе могут возникнуть многокилометровые пробки.

Для того, чтобы сократить время в пути, можно воспользоваться авиамаршрутом. Например, из Москвы летают самолеты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, причем рейсы осуществляются несколько раз в день.

Массовые протесты в Грузии

Кроме перекрытия дороги между Россией и Грузией, препятствием для поездки может стать политическая ситуация в стране.

В 2024 году в Грузии произошло много изменений, как во внутренней, так и во внешней политике.

Весной оппозиция страны выходила на массовые протесты из-за принятия парламентом закона об иноагентах, который правительство республики хотело одобрить еще в 2023 году. Считается, что это стало началом ухудшения отношений между Грузией и ЕС. Европейские власти поддерживали оппозиционные силы республики и выступали против принятия закона.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Осенью народное волнение было связано с выборами в парламент страны, которые прошли 26 октября. На них победила правящая партия «Грузинская мечта», получив парламентское большинство.

Тогда оппозиция не хотела принимать результаты голосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением о нелегитимности выборов.

© Фото: Сайт президента Грузии

Новые акции протеста в Грузии произошли в ночь на 29 ноября из-за заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Европейский союз до 2029 года.

В этот раз Саломе Зурабишвили заявила, что действия правительства Грузии – это попытка конституционного переворота. По ее мнению, только президент страны - единственный представитель законной власти в республике.

В свою очередь Ираклий Кобахидзе выразил уверенность в том, что в стране не получится организовать «Майдан».

© Фото: Сайт правительства Грузии

Опасно ли туристам сейчас в Грузии?

Основная часть протестующих в ночь на 29 ноября расположились в Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента. При этом митингующие бросали в прибывшую на место полицию пиротехнику и предметы с краской. Правоохранители применили против них перцовый спрей и водомет.

Накануне секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси дала рекомендации россиянам не посещать места, где проходят массовые протесты.

При этом российские туроператоры отмечают, что сейчас на территории Грузии находятся около 20-25 тыс путешественников из РФ, 1-2 тыс – это организованные туристы. Никто из них не изъявил желания прекратить досрочно свой отдых.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Эксперты отмечают, что туристов не пугают политические волнения, которые происходят сейчас в республике.

Сами путешественники говорят о том, что обычно массовые протесты происходят в Тбилиси в строго ограниченном пространстве и не задевают основные туристические локации, поэтому ситуация в стране их никак не затрагивает. Многие из них считают, что митинги могут продлиться долго, и это не повод менять свои отпускные планы и отказываться от поездки в Грузию.