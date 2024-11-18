Грузия назвала туризм важным направлением развития страны

Новое правительство Грузии будет уделять много внимания туризму, чтобы увеличить как известность страны, так и благосостояние местного населения.

Правительство Грузии объявило планы по развитию туризма в стране: увеличение дохода от отрасли до $6,4 млрд и 11 млн визитов к 2028 году. Об этом рассказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Туризм является одним из важных направлений развития нашей страны»

- Ираклий Кобахидзе

Отрасль находится в приоритете с точки зрения не только повышения известности страны, но и увеличения благосостояния ее жителей, так как туризм может решить проблему бедности и безработицы.

В первую очередь грузинские власти будут развивать туристическую инфраструктуру. К 2028 году номерной фонд страны увеличится до 142 тыс мест, а число отелей до 2,6 тыс. Программу развития получат горнолыжные курорты, где установят новые трассы.