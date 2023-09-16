Из Тбилиси на один день: опыт путешествия в город Мцхета осенью

Древняя столица Грузии Мцхета известна на весь мир старинными храмами и идеально подходит для однодневного путешествия на машине из Тбилиси. Расскажем, о собственном опыте поездки осенью, интересных местах, погоде и истории города.

Мцхета – одно из популярных мест в Грузии с богатой историей, что отлично подходит для поездки из Тбилиси на один день. Расскажем, о собственном опыте путешествия в один из древнейших городов Грузии в осенний пасмурный день и основных достопримечательностях.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Город Мцхета

Для начала стоит немного сказать об истории города Мцхета. Он был основан в V веке до н.э. и считается одним из самых древних в Грузии. Город расположен на пересечении двух рек — Куры и Арагви. По старинным грузинским традициям его создал легендарный Мцхетос, сын легендарного основателя грузинского народа Картлоса. Есть версия, что название поселения идет от племени месхов, которые прибыли туда в результате переселения из Малой Азии.

Изначально именно Мцхета была столицей древнегрузинского царства Иберия (Картли), существовавшего на востоке страны. Тбилиси стал столицей значительно позже, в VI веке.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Мцхета играет не малую роль в истории становления христианства в Грузии. Именно отсюда свой путь проповедника начала святая Нино из Каппадокии, по приданиям, родственница святого Георгия Победоносца. В IV веке там правил царь Мириан III. Благодаря святой Нине его жена приняла христианство, а после оно начало распространяться по всей стране. Царь построил в Мцхете первый храм, на месте которого сейчас находится кафедральный патриарший собор Светицховели. Мириан вошел в историю, как первый христианский царь Грузии, установивший христианство в качестве государственной религии.

Сейчас Мцхета – это город, заполненный историческими и культурными памятниками, а также несомненно туристами. Прогуливаясь по его улочкам, путешественник наверняка может подумать, что находится в небольшом итальянском или другом европейском городе. В нем расположены различные кафе, рестораны, сувенирные магазины, где продают продукцию не только из Грузии, но и из Турции.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Мцхета: интересные места

Собор Светицховели

Храм Светицховели в Мцхете считается самым большим историческим церковным сооружением в Грузии и главным кафедральным патриаршим собором грузинской церкви. Его основал царь Мириан III в IV веке, однако постройка была деревянная и не сохранилась до наших дней. Ныне существующая церковь начала строиться в XI веке.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

В переводе с грузинского название собора означает «животворящий столп». Храм освящён в честь двенадцати апостолов. По приданиям, под ним зарыта риза Иисуса Христа. В честь этого в храме каждый год празднуется Светицховлоба 13 июля и 14 октября. В нем также захоронены несколько грузинских правителей.

Если повезет можно стать случайным свидетелем венчания, проходившей в церкви, и посмотреть на грузинские свадебные традиции.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Монастырь Самтавро

На территории монастыря захоронены царь Мириан III и его жена царица Нана. Также в комплексе находятся Самтавро-Преображенская церковь и женский монастырь святой Нины.

Стоит учитывать, что даже осенью, в несезонный период, туристов на территории монастырского комплекса достаточно много, особенно прибывших из Китая. На входе путешественников караулят экскурсоводы, которые готовы рассказать о значении древних фресок и узоров на фасаде. Необходимо быть осторожным, чтобы не наткнуться на мошенников.

Монастырь Джвари

Еще одна жемчужина Мцхеты – храм Джвари, что возвышается над городом на высоком холме. Он был создан в VI веке. В переводе с грузинского «джвари» означает «крест». Название комплекса снова связано с приданием о святой Нино, которая установила тут крест, сплетённый из двух лоз винограда.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Рядом с храмом установлена смотровая площадка. С нее открывается вид на слияние рек Арагви и Куры, а также на саму Мцхету. Это, вероятно, самое живописное место во всем городе.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

На подъезде к монастырю также есть небольшая парковка, где можно оставить автомобиль. Рядом продают овощи, фрукты и грузинские сладости. Есть возможность застать и пасущихся лошадей, чей хозяин позволит аккуратно их погладить.

Как и в Самтавро, путешественники со всего мира готовы приезжать в монастырь Джвари за незабываемыми впечатлениями и историей христианства в Грузии даже осенью, когда туристический сезон кончился.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Тбилиси и расстояние

Мцхета находится всего в 20 км севернее от Тбилиси. Из самого центра столицы путь займет около 40 минут в зависимости от пробок.

Самый удобный способ добраться до Мцхеты – автомобиль. Он позволит без проблем перемещаться между локациями, так как, например, Джвари находится на другом берегу реки и, чтобы добраться туда из Самтавро, нужно потратить около 20 минут на машине.

Погода в Мцхете осенью

Осенью Мцхета окрашивается рыже-красные тона и выглядит еще более живописно, чем летом. Погода может быть разнообразной: как теплой и солнечной, так и пасмурной и ветренной. В горах она особенно непредсказуемая, поэтому даже при безоблачной погоде стоит взять с собой зонтик или дождевик.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Тем не менее, какая бы погода не была, она не испортит впечатление от поездки в Мцхету на автомобиле, а сделает ее только более атмосферной.