Что нужно знать перед поездкой в Мцхету и зачем туда ехать?

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Мцхету называют вторым Иерусалимом. Сосредоточение христианских реликвий и исторических памятников делает ее одним из самых важных религиозных и исторических населенных пунктов во всей Грузии. Расскажем, как добраться до Мцхеты из Тбилиси, почему туда стоит съездить и что там посмотреть.

В Грузии только четыре объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и Мцхета - один из них. Сюда стоит съездить хотя бы только для того, чтобы увидеть собор Светицховели VI века - один из самых важных религиозных памятников страны и главный храм грузинской православной церкви. Кроме Светицховели в городе паломников и туристов привлекает монастырь Джвари, откуда открывается впечатляющий вид на слияние рек Арагви и Куры. Но есть и другие интересные места, включая крепости, другие храмы и монастыри.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Поскольку Мцхета расположена всего в 25 км к северу от Тбилиси, до нее можно добраться менее чем за полчаса на машине или маршрутке, поэтому это идеальный выбор для однодневной поездки.

Когда ехать в Мцхету?

Посещать Мцхету можно в любое время года, и в каждое из времен года привносит что-то свое. Все исторические и культурные памятники открыты круглый год. Но самые приятные впечатления от поездки останутся, если приехать с апреля по ноябрь. Но летом нужно брать с собой достаточное количество воды и средства защиты от солнца.

Если есть возможность, то лучше приезжать не в выходные или праздники, поскольку в это время в Мцхету стекаются не только туристы, но и местные жители из Тбилиси и остальной Грузии. Так как большая часть достопримечательностей в городе находятся на открытом воздухе, стоит выбирать день с хорошими погодными условиями. Основные монастыри работают с 9-10 утра до 18:00, так что лучше ехать прямо к открытию.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Достаточно ли одного дня в Мцхете?

С экскурсией или на личном автомобиле основные достопримечательности Мцхеты можно осмотреть за один день и еще успеть пообедать. Если вы добираетесь на общественном транспорте, то нужно быть более избирательным относительно выбора локаций в Мцхете. Например, монастыри, расположенные на более отдаленных холмах, можно оставить на последующее посещение. В Мцхету возят очень много однодневных туров, но чтобы поездка удалась, лучше выбирать небольшие группы и квалифицированных гидов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Тбилиси в Мцхету?

В зависимости от бюджета и плотности графика у туристов есть четыре варианта:

самостоятельное путешествие на машине (лучше ехать пораньше, чтобы хватило места на парковках ближе к центру);

общественный транспорт;

однодневный тур с группой (бюджетный вариант) или индивидуальная экскурсия (вариант подороже);

заказ частного трансфера, например, GoTrip (от экскурсии отличается лишь отсутствием гида, можно запланировать любые остановки самостоятельно).

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Мцхету на автобусе, электричке или такси?

Маршрутные автобусы ходят из Тбилиси в Мцхету с автовокзала Дидубе довольно часто, первая маршрутка с табличкой Mtskheta отправляется примерно в 8 утра. Билет (5-7 лари) можно купить в кассе перед отправлением. Маршрутки отправляются по мере заполнения, но в целом каждые 20-30 минут. Дорога занимает около получаса.

Если вы торопитесь, то на том же вокзале можно найти таксистов, поездка обойдется дороже (Bolt, Yandex - 20-25 лари). В Мцхете такси можно найти на главной городской площади.

Поезд - это самый ненадежный вид транспорта для самостоятельного путешествия, так как их всего несколько в день, а расписание довольно нерегулярное. Поездка занимает полчаса, но поезд с центрального вокзала Тбилиси, приходит на вокзал Мцхеты, расположенный в отдалении от центра. Например, до Светицховели идти полчаса.

Что посмотреть в Мцхете?

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Монастырь Джвари

Этот монастырь - самая главная достопримечательность Мцхеты. Расположенный на вершине скалистого утеса храм 6 века считается жемчужиной церковного зодчества Грузии. Джвари относится к грузинской архитектуре раннего средневековья, но особенно всех впечатляют виды. Реки Кура и Арагви сливаются прямо под монастырем, и в зависимости от погоды можно даже увидеть разницу в цвете воды двух рек.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Часы работы: храм открыт с 10 утра, но на территории можно находиться круглосуточно.

Как добраться: у офиса туристической информации в центре города можно взять такси. Летом на вершину каждый час отправляется туристический автобус. В Джвари также можно подняться пешком из Мцхеты, но это займет довольно много времени.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Светицховели

Хотя по величине Светицховели уступает тбилисскому собору Цминда Самеба, но из исторических церквей Светицховели - самая большая. Это главный кафедральный патриарший храм Грузии, который имеет даже более историческое значение, чем Джвари, поскольку это первая христианская церковь Грузии. В храме IV века покоятся останки некоторых правителей Грузии, в том числе основателя Тбилиси Вахтанга Горгасали.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Часы работы: каждый день с 8 утра;

Как добраться: храм расположен прямо в центре Мцхеты, его видно из любой точки города.

Шио-Мгвиме

Шио-Мгвимский монастырь, также расположенный на вершине скалы, находится в 11 км к западу от Мцхеты, около реки Куры. Когда-то это была крупнейшая монашеская община Грузии. Монастырь был основан монахом по имени Шио, одним из 13 ассирийских отцов, проповедующих христианство. Храм Святого Иоанна Крестителя была построена в 6 веке, но большая часть построек относится к 12 веку. Кроме двух церквей, часовни с хорошо сохранившимися фресками и трапезной здесь есть красивый сад и пещера Шио, где святой провел последние годы.

Часы работы: открыт каждый день с 10:00;

Как добраться: на машине или такси центра Мцхеты можно доехать за 20 минут.

Монастырь Самтавро

Женский действующий монастырь Самтавро окружен крепостной стеной. Первое здание церкви было построено в 4 веке, но с тех пор оно перестраивалось и восстанавливалось. В Самтавро-Преображенской церкви в каменных саркофагах похоронены царь Мириан и царица Нана.

Часы работы: монастырь открывается для посетителей в 9 утра;

Как добраться: Самтавро находится в 10 минутах ходьбы от Светицховели.

Церковь Антиохия

Этот небольшой монастырь 4 века, построенный в месте слияния Арагви и Куры, также носит имя Святого Стефана. В маленькой часовне на потолке можно увидеть яркие современные фрески. Отсюда открываются красивые виды на Джвари и здесь можно спуститься к берегу реки.

Часы работы: открыт каждый день с 9 утра;

Как добраться: 5 минут пешком от Светицховели.

Зедазенский монастырь

Этот монастырь находится в Сагурамо, примерно в 35 км к востоку от Светицховели, поэтому это вариант для тех, кто на машине. Он был тоже основан в 4 веке одним из ассирийских отцов. Название монастыря осталось от языческого святилища идола Задена, которое до этого там находилось. Отсюда открывается красивый вид на Тбилиси и Мцхету.

Часы работы: открыт с 11:00 до 19:00.

Как добраться: от центра Мцхеты ехать около 40 минут.

Что еще посмотреть в Мцхете?

Руины крепости Бебрисцихе расположены в 2 км от центра Мцхеты на берегу реки Арагви. Дойти до нее можно за 20 минут от монастыря Самтавро.

Археологический музей Мцхеты, расположенный в здании бывшего кинотеатра, на момент сентября 2023 года все еще не открылся. Но на фасаде можно увидеть очень интересное советское керамическое панно. Находится здание в 5 минутах от Светицховели.

Что взять с собой в Мцхету?

Поскольку в Мцхете много религиозных памятников, необходимо одеться соответствующим образом, а женщинам - взять с собой платок на голову. В поездку стоит взять питьевую воду, но если что, небольших магазинов здесь много. Однако, все уличные палатки принимают только наличные. В старом городе Мцхеты есть несколько банкоматов.