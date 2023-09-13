© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Если вы уже бывали в Грузии, полюбили ее, но уже видели все ее большие города, самое время отправиться в грузинскую глубинку, например, в Сачхере - городок с руинами большой крепости, небольшой главной улицей и уходящей в века историей.

Расположенный к северо-востоку от Кутаиси, сразу за шахтерским городом Чиатура, Сачхере может удивить любителей индустриального туризма несколькими артефактами советской эпохи, в том числе мозаиками и заброшенной канатной дорогой. Этот город может стать дополнением к близлежащим Зестафони и Чиатуре. Здесь можно также остановиться по пути в Рачу из Тбилиси: несколько лет назад открылось шоссе, которое сократило путь из столицы до этого горного региона. Особенно идут этому городу осенние краски, да и погода в сентябре-октябре для посещения Сачхере как раз вполне подходит.

Где находится Сачхере?

Сачхере расположен на востоке Имеретии. Это красивый регион с впечатляющими хребтами Большого Кавказа на севере, холмами и чайными полями на юге и Лихским хребтом на востоке. В 6 км от Сачхере находится село Чорвила, где родился Бидзина Иванишвили. В Сачхере удобнее всего приезжать из Кутаиси: города разделяют всего 90 км. Через город протекает река Квирила.

Фото: georgiantravelguide

Чем интересен Сачхере?

В прошлом вблизи Сачхере проходило ответвление Великого Шелкового пути, служившего важным торговым пунктом для купцов в том числе из Индии. В 1712 году царь Имеретии Арчил II даже назвал Сачхере связующим звеном между Востоком и Западом.

Сачхере тесно связан с дворянским родом Церетели, представители которого, судя по родословной, бежали в Грузию из Северного Кавказа в XIV веке от нашествия Тамерлана. Царь Имеретии Константин I передал роду Церетели Сачхере вместе с княжеским титулом, после чего Церетели приступили к строительству резиденции на горе над поселением - крепости Модинахе. От этого старинного грузинского рода происходят поэт и общественный деятель Акакий Церетели и современный художник-монументалист Зураб Церетели.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В XIX веке население Сачхере неуклонно росло, пока в 1964 году его не объявили городом. В советский период в Сачхере открылись хлопчатобумажная фабрика, консервные и винодельческие заводы. Сегодня Сачхере известен в Грузии школой горной подготовки.

Как добраться до Сачхере?

От Кутаиси до Сачхере ехать примерно 2 часа. От Тбилиси городотделяют 175 км, который можно преодолеть за 2,5 часа. Удобнее всего сюда добираться на автомобиле, но можно доехать и на общественном транспорте. Прямые маршрутки из Тбилиси до Сачхере отправляются с автостанции Ниге около автовокзала Дидубе примерно каждый час с 7:00 до 17:00. Стоимость проезда 15 лари.

Из Кутаиси маршрутки до Сачхере отправляются с центрального автовокзала примерно по тому же графику. По пути они останавливаются в Чиатуре. Стоимость проезда составляет около 8 лари.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Несколько лет назад между Кутаиси и Сачхере возобновилось железнодорожное сообщение. Из Кутаиси в день ходят два поезда: один утром, другой вечером, но идут они медленно.

На арендованном автомобиле получится очень хорошее двухдневное путешествие, если проехать из Кутаиси сразу через Чиатуру, Сачхере и Ткибули с короткими остановками у Кацхского столба, Шио-Мгвимского монастыря, Амбролаури, озера Шаори, Цхраджвари и монастыря Моцамета.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Сачхере?

Крепость Модимнахе

Крепость Модимнахе - это главная достопримечательность Сачхере. Она была построена Папуной Церетели в 18 веке, на месте, вероятно, заселенном еще с раннего бронзового века. Руины замка стоят на скалистом хребте над северо-западной частью города. Несколько лет назад крепость была отреставрирована, также была проложена асфальтированная дорога, так что можно подъехать на машине. Виды оттуда очень красивые, особенно осенью. От парковки к замку ведет пешеходная дорожка, а также лестница, по которой можно перемещаться вокруг стен и валов. Как и железнодорожный вокзал Сачхере и большая часть центра города, крепость очень сильно пострадала от землетрясения в 1991 году.

Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Железнодорожный вокзал

Построенная из тесаного камня, железнодорожная станция в Сачхере была открыта в 1907 году, в 2000 году ее отреставрировали после землетрясения. Это памятник культурного наследия, связанный с семьей Церетели, в частности с Елизаветой Цулукидзе-Церетели, которая спонсировала его строительство. Рядом с главным зданием вокзала находится небольшая красивая каменная башня. Ежедневно здесь проходит лишь несколько электропоездов, следующих в Кутаиси и обратно.

Советские мозаики

В Сачхере есть две примечательные мозаики, созданные в советский период. Первая расположена на стене бывшей автозаправки на шоссе при въезде в город. Мозаика состоит из двух частей, и обе остаются в хорошем состоянии. На одной стене изображены автомобили, а на второй - рука, держащая факел, окутанный золотым пламенем. Вторая мозаика украшает фасад бывшего хлопкоперерабатывающего завода на противоположном берегу реки Квирилы. На этой мозаике растения хлопка чередуются с фигурами в традиционных грузинских одеждах. Кроме того, на стене возле автовокзала можно увидеть симпатичный барельеф.

Заброшенная станция канатной дороги

Раньше можно было подняться к крепости на канатной дороге, последние 20 лет она заброшена. Нижняя станция канатной дороги расположена в центре города, недалеко от главной площади.

Дома-музеи Сачхере

В муниципалитете Сачхере есть как минимум три дома-музея, посвященные различным литературным деятелям. Первый принадлежит грузинскому поэту Акакию Церетели. Каменный дом Церетели 1834 года расположен в 3 км к северо-востоку от Сачхере в селе Схвитори. Сейчас это дом-музей Акакия Церетели, где представлена библиотека его произведений и коллекция личных вещей. Несмотря на знатное происхождение Церетели вырос неподалеку, в крестьянском доме, расположенном к югу от Сачхере в селе Саване. В селе Аргвети есть еще два дома-музея. Дом-музей поэта 19 века Паоло Иашвили был открыт в 2014 году. Также в Аргвети находится дом-музей поэта Мухрана Мачавариани. Музеи открыты со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Анастасия Тесемникова

Чем заняться в окрестностях Сачхере?

Проехать по новой дороге до Рачи: завершенное осенью 2021 года новое шоссе от Сачхере до Рачи стала одной из самых живописных дорог в Грузии, с альпийскими деревушками и импровизированными смотровыми площадками по пути. Дорога протянулась на 50 км через горы и лесное ущелье реки Хеура. Самой высокой точки дорога достигает у перевала Хихата.

Пройтись по части Закавказской тропы от Сачхере до Они - регионального проекта, целью которого является объединение Грузии, Армении и Азербайджана через сеть пешеходных маршрутов. Маршрут длиной 74 км занимает минимум два дня, и совершать его стоит в период с мая по октябрь.

Прокатиться на канатных дорогах в Чиатуре, которая находится всего в 15 минутах езды к югу от Сачхере, поэтому можно объединить посещение этих городов из Кутаиси.