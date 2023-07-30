Что нужно знать об индустриальном туризме в Зестафони

Хотя большинство путешествующих по Грузии туристов воспринимают Зестафони как место, где можно остановиться на кофе и хачапури по дороге из Тбилиси в Батуми, Зестафони имеет неплохой потенциал в сегменте индустриального и промышленного туризма.

Ферросплавы - один из главных экспортных товаров Грузии, а крупнейший их производитель находится в Зестафони. Зестафонский завод ферросплавов, который начал перерабатывать руду, добываемую в соседней Чиатуре в октябре 1933 года, и с тех пор не простаивал ни дня, в 2023 году впервые открыл свои двери для публики.

Помимо экскурсий по заводу, в Зестафони можно увидеть образцы бруталистской архитектуры, мозаику советской эпохи и на удивление красивый для промышленного города рынок. Неподалеку от города находятся каменные арочные мосты царицы Тамары, средневековые монастыри и крепости, главная из которых - крепость Шорапани, построенная при первом царе Иберии Фарнавазе I в III веке до н.э. До водопада Самцвера из центра города можно добраться на машине за 17 минут.

Где находится Зестафони?

Расположенный в Западной Грузии, примерно на полпути между Хашури и Кутаиси, Зестафони - промышленный город с населением почти 21 тысяч человек. Это также административный центр Зестафонского муниципалитета, который входит в состав края Имерети. Через Зестафони проходят скоростная автомагистраль E60 и железнодорожная линия. Поскольку в городе останавливается большое количество туристов, в Зестафони много придорожных кафе.

Зестафони стоит на реке Квирила - одного из притоков реки Риони, и на протяжении большей части своей истории назывался Квирилы. Зестафони был заселен еще в 600 году до н.э., когда он был частью Аргвети - региона, расположенного между Иберийским и Колхидским царствами. К средневековью он получил статус полунезависимого княжества, прежде чем был включен в единую Грузию.

Что посмотреть в Зестафони?

Зестафонский завод ферросплавов

Зестафонский завод ферросплавов - центральное звено промышленного туристического маршрута через Зестафони и Шорапани. Открытый в октябре 1933 года завод непрерывно перерабатывает руду из Чиатуры и Ткибули, и в этом году появилась возможность посетить его в составе организованной группы примерно раз в месяц. В рамках экскурсии посетителям разрешают посетить цеха и увидеть ковши, разливающие расплавленный металл в формы, а также диспетчерскую. Около завода расположен мемориал, посвященный ученому-математику Гиоргию Николадзе - сыну грузинского просветителя Нико Николадзе - который разработал технологию плавления ферросплавов и основал завод в Зестафони.

Советская мозаика

"Новые халибы" (1983) - это мозаичное панно когда-то украшало вход на завод, чтобы вдохновлять прибывающих на смену рабочих. Панно изображает халибов - народ, в древности населявший побережье Черного моря (именно им приписывалось изобретение технологии выплавки железа) и работников зестафонского завода. После реставрации мозаику перенесли к мемориальной площади Николадзе.

"Страна виноградарей и металлургов" (1983), изображающая людей с виноградом, металлургическим оборудованием и музыкальными инструментами, украшает стены бывшей гостиницы при заводе.

Мозаика начала 1980-х годов, расположенная в крытом заброшенном бассейне за стадионом Давида Абашидзе, изображает Посейдона в окружении русалок, на противоположной стене есть еще одна мозаика.

Мозаика конца 1980-х годов, расположенная у входа в здание капремонта в поселке Кведа Сакара, посвящена переплетению грузинского фольклора с такими современными темами как исследование космоса и тяжелой промышленностью.

Краеведческий музей Зестафони

Расположенный в центре города краеведческий музей Зестафони состоит из более чем пяти залов и охватывает историю Зестафони от эпохи Маргвети до советского периода. В музее собрана большая коллекция архивных фотографий, рисунков и артефактов 1930-х годов, посвященных строительству завода ферросплавов. Есть также раздел, посвященный крепости Шорапани, имеретинскому вину из Зестафони и Тержолы, и целый зал, посвященный местному драматическому театру, основанному в 1939 году. Также частью музейной коллекции является акустическая гитара, принадлежащая Варинке Церетели, которая в 1895 году сочинила музыку к стихотворению Акакия Церетели "Сулико". Краеведческий музей открыт со вторника по воскресенье с 10:00 утра, вход бесплатный.

Железнодорожный вокзал

История Зестафони тесно связана с историей железных дорог Грузии: первая в стране железнодорожная линия соединила Поти с Шорапани через Зестафони в 1871 году. И когда год спустя начали курсировать первые пассажирские поезда, Зестафони стал остановкой на пути от черноморского побережья к Тбилиси. Железнодорожный вокзал Зестафони был построен в 1956 году. У него очень интересная восьмиступенчатая крыша. Прямо напротив железнодорожного вокзала видна центральная городская площадь с Драматическим театром, музеем и несколькими другими интересными зданиями по периметру.

Городской парк

Городской парк Зестафони был спроектирован французским архитектором в начале 20 века и назван в честь его жены-грузинки Ирине. Вход в парк отмечен белой колоннадой, а на его территории есть прогулочные дорожки, детские площадки и кафе. Кроме того, в парке можно найти памятник 1970 года работы грузинского скульптора Элгуджи Амашукели "Раненый орел".

Центральный крытый рынок в Зестафони был построен на берегу реки недалеко от главного автовокзала в 2015 году. Рынок, где можно найти все на свете, простирается на несколько городских кварталов. Также внимания заслуживает очень интересное здание бывшего Дома пионеров, в котором теперь располагается художественная школа.

Как добраться до Зестафони?

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До Зестафони можно добраться на маршрутке из многих городов или поездом из Тбилиси, Кутаиси и городов черноморского побережья Грузии.

Удобнее всего сюда приезжать из Кутаиси, дорога займет меньше часа, так как расстояние между городами составляет чуть более 30 км. Маршрутки отправляются с Центрального автовокзала Кутаиси в течение всего дня, начиная с 7:00. Стоимость проезда 3-5 лари с человека. В Зестафони маршрутки останавливаются на перекрестке у супермаркета Carrefour, откуда большинство достопримечательностей находится примерно в 20 минутах ходьбы. Примерно за 30 лари из Кутаиси можно добраться на такси.

В Зестафони останавливаются поезда, идущие из Тбилиси в Поти, Зугдиди и Озургети. Дорога на поезде из Тбилиси займет 3-4 часа, а стоимость проезда варьируется от 9 до 14 лари. Маршрутки из Тбилиси в Зестафони отправляются с автовокзала Дидубе. Идут они около 3,5 часов, а стоимость проезда составляет примерно 15 лари. Расстояние между Тбилиси и Зестафони - менее 200 км.

Маршрутки из Батуми в Зестафони отправляются с междугороднего автовокзала. Время в пути составляет примерно 3,5-4 часа, билет стоит около 15 лари, расстояние между городами составляет около 170 км.